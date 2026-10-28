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O Fenerbahçe confirmou oficialmente que Dirk Kuyt, ídolo do clube e ex-atacante do Liverpool, assumirá interinamente o comando do time principal. A decisão foi tomada após a renúncia imediata de Ismail Kartal, depois de uma sequência de resultados decepcionantes em competições nacionais e europeias.

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Kuyt assume o comando interino

O gigante turco Fenerbahce agiu rapidamente após a saída de Kartal e confirmou que Kuyt ficará responsável pela equipe principal de forma interina. O ex-jogador da seleção da Holanda, que teve uma passagem de sucesso como atleta em Istambul entre 2012 e 2015, vinha trabalhando como auxiliar técnico antes da promoção. O clube agora busca um substituto definitivo para comandar a equipe pelo restante da temporada 2026-27.

O comunicado oficial do clube foi breve e destacou a mudança imediata no comando no estádio Sukru Saracoglu. “Após a renúncia de Ismail Kartal, nosso clube nomeou Dirk Kuyt coordenador técnico da nossa equipe principal de futebol até que um novo técnico seja definido”, anunciou o clube em comunicado publicado pelo Fenerbahce.









A queda de Ismail Kartal

A passagem de Kartal chegou a um fim abrupto, apesar de ele ter levado a equipe de volta à Champions League pela primeira vez em quase duas décadas. Embora a classificação para a competição continental tenha sido comemorada, a situação do técnico mudou rapidamente após uma série de resultados desastrosos contra grandes rivais. A pressão chegou ao limite depois que uma derrota em casa para o Besiktas e uma dolorosa derrota fora para o arquirrival Galatasaray deixaram o clube para trás na disputa pelo título.

No entanto, a gota d’água para a diretoria e os torcedores foi uma atuação humilhante no cenário europeu. O experiente técnico passou a ser alvo de críticas após uma goleada por 6 a 0 sofrida diante do Aston Villa na Champions League da UEFA. A ampla margem da derrota, somada às dificuldades nas competições nacionais, tornou a posição de Kartal viável, levando-o a decidir deixar o cargo nesta semana.

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Período interino e busca por um substituto

A escolha de Kuyt é vista como uma medida temporária para garantir que os jogadores continuem concentrados nos desafios imediatos. O holandês já começou a exercer suas funções e comandará a equipe até a próxima pausa para jogos de seleções. Esse intervalo dará à diretoria do Fenerbahce o tempo necessário para realizar uma busca minuciosa por um técnico de nível mundial, capaz de disputar o título da liga e competir na Europa.

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As especulações sobre quem assumirá o comando em definitivo já aumentam, com vários nomes de destaque associados à vaga. O clube está sob pressão para acertar na escolha, já que os torcedores exigem uma rápida volta às vitórias.

Status de ídolo no clube

O retorno de Kuyt a uma função de destaque é um momento importante para os torcedores do clube, que se lembram de sua dedicação incansável e de seus gols decisivos nos tempos de jogador. Durante seus três anos como atleta do Fenerbahce, ele conquistou a Super Lig, a Copa da Turquia e a Supercopa da Turquia. Sua transição para a carreira de técnico vem sendo acompanhada de perto, e esse cargo interino representa seu maior desafio desde que passou a trabalhar na área.

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Aos 46 anos, ele espera transformar as qualidades de liderança que demonstrava em campo em sucesso à beira do gramado. Embora seja visto atualmente como uma solução provisória, uma boa sequência de resultados poderia, em tese, colocá-lo entre os candidatos ao cargo a longo prazo.