Fenerbahçe desperdiça vantagem de 2 a 0 na Liga dos Campeões

O Fenerbahçe empatou por 2 a 2 com o Slavia Praga nesta terça-feira, em seu estádio, depois de abrir 2 a 0. A equipe não conseguiu dar uma resposta à derrota por 6 a 0 para o Aston Villa na semana passada e, assim, ficou sem um resultado animador antes do clássico turco contra o Galatasaray, na próxima segunda-feira.

O time da casa teve um início dos sonhos. Oguz Aydin acertou um belo chute colocado no ângulo esquerdo, e Mason Greenwood marcou com uma finalização forte de perto após boa jogada de Nélson Semedo. Também houve um revés: Nathan Aké deixou o campo com uma lesão no joelho após quase 20 minutos.

O Slavia Praga superou rapidamente o início desastroso e diminuiu para 2 a 1 com Lukas Provod. O gol veio depois que Mattéo Guendouzi perdeu a bola de forma desajeitada dentro da própria área. Guendouzi, Aydin e Vedat Muriqi ainda chegaram perto do terceiro gol do Fenerbahçe, mas o primeiro tempo em Istambul terminou sem mais gols.

Os visitantes foram em busca do empate após o intervalo e lamentaram quando Wiktor Nowak foi parado pela defesa turca por muito pouco, após uma hora de jogo. Pouco depois, Romelu Lukaku entrou no lugar de Muriqi no ataque. Ficou claro que o Slavia Praga era a melhor equipe no segundo tempo.

A torcida do Fenerbahçe começava, aos poucos, a acreditar na vitória, embora o Slavia Praga não tenha desistido na reta final e tenha aumentado bastante a pressão. O lateral-esquerdo Archie Brown se mostrou ativo pela esquerda, mas o desejado 3 a 1 não veio para o time da casa.

O Slavia Praga seguiu atacando até o fim, enquanto o Fenerbahçe apostava principalmente nos contra-ataques. O pior aconteceu para os turcos quando Pavel Kacor superou Ederson de perto após um cruzamento preciso da direita. Mais uma frustração, portanto, para o Fenerbahçe na Liga dos Campeões.