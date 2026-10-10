Fenerbahçe conquista ampla vitória fora de casa e sobe para a terceira colocação na Süper Lig

O Fenerbahçe não vacilou neste sábado na Süper Lig turca. Os Canários Amarelos venceram o Çaykur Rizespor por 3 a 0 fora de casa e, com o triunfo, agora estão a três pontos do líder Galatasaray e a um do Amedspor, que vem surpreendendo pelo bom desempenho.
O Fenerbahçe, onde o internacional holandês Nathan Aké formou a zaga ao lado de Milan Skriniar, abriu o placar depois de pouco menos de 15 minutos. Com participação de Matteo Guendouzi e Kerem Aktürkoglu, a bola chegou aos pés de Marco Asensio, cujo chute desviado acabou entrando com sorte: 1 a 0.
Durante muito tempo, o Fenerbahçe não conseguiu abrir vantagem, mas depois do intervalo o gigante de Istambul enfim conseguiu. Irfan Can Kahveci foi acionado e colocou a bola com a perna esquerda, com categoria, no canto mais distante.
O Rizespor estava abatido e pouco depois também sofreu o terceiro gol. O reserva Romelu Lukaku serviu Oguz Aydin, que teve liberdade para driblar e finalizou bonito para marcar: 3 a 0.
O Fenerbahçe agora pode voltar suas atenções para algumas semanas agitadas, com jogos em sequência contra Aston Villa (fora), Alanyaspor (em casa), Slavia Praga (em casa) e Galatasaray (fora).