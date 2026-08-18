Parece que a novela do interesse de Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, em uma transferência para o Liverpool se aproxima de seus capítulos finais, depois que os últimos dias testemunharam desdobramentos acelerados sobre o negócio que o clube inglês busca fechar antes do início da nova temporada.

O jornal britânico "Daily Star" noticiou que o Paris Saint-Germain passou a se mostrar aberto a aceitar uma oferta menor do que suas exigências originais para abrir mão de Barcola neste verão, em um desdobramento que pode dar um forte impulso ao Liverpool para concretizar a transferência.

Isso ocorre depois que o clube francês vinha pedindo uma quantia elevada por seu jogador, enquanto os últimos desdobramentos indicam a possibilidade de fechar o negócio por cerca de 120 milhões de libras esterlinas, o que aproxima as duas partes de chegar a um acordo definitivo.

O Liverpool coloca o reforço de seu setor ofensivo no topo de suas prioridades, especialmente após a saída de Mohamed Salah, além de sofrer com a falta de opções ofensivas, diante da ausência de Hugo Ekitiké por um longo período por causa de lesão.

A torcida do Liverpool espera que esses desdobramentos sejam o prelúdio de um final feliz para a novela Barcola, com o clube conseguindo um dos principais pontas do futebol francês, enquanto a decisão final permanece nas mãos da diretoria do Paris Saint-Germain durante os dias decisivos da janela de transferências.

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