O Manchester City conquistou uma vitória merecida sobre o Liverpool por 3 a 0, em Anfield, na tarde deste domingo, em partida válida pela sexta rodada da Premier League.

Com o resultado, o City manteve a liderança da tabela do Campeonato Inglês ao chegar aos 18 pontos. Já o Liverpool parou nos 9 pontos, na nona colocação.

De acordo com os números do Stats du Foot: "O City conquistou sua sexta vitória nos seis primeiros jogos da temporada no Campeonato, pela terceira vez em sua história, após as temporadas 2016-2017 e 2023-2024".





Esse início do City sob o comando de Enzo Maresca repete o que Pep Guardiola fez em sua primeira temporada à frente da equipe azul-celeste, em 2016-2017. O treinador espanhol voltou a repetir o feito (6 vitórias consecutivas na abertura da temporada) em 2023-24.

Guardiola deixou o Manchester City no fim da temporada passada, e a diretoria do clube inglês optou pelo italiano Enzo Maresca, ex-técnico do Chelsea.

O Liverpool entrou em campo sem nenhuma derrota nas cinco primeiras rodadas, com duas vitórias e três empates.

O Manchester City aproveitou a expulsão de Ryan Gravenberch aos 62 minutos para avançar em direção ao gol do Liverpool, e conseguiu abrir o placar com seu artilheiro norueguês Erling Haaland aos 65 minutos. Jérémy Doku ampliou apenas três minutos depois, antes de Rayan Cherki fechar a goleada aos 78 minutos.