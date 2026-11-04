O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, entrou na história da Liga dos Campeões da Europa pela porta da frente, ao alcançar a sua primeira centena na história das suas participações na competição.
O Real Madrid foi visitar o AEK Atenas, da Grécia, nesta quarta-feira, no estádio Ágia Sofia, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Mbappé marcou o segundo gol do Real Madrid aos 78 minutos de partida, depois de converter um cruzamento rasteiro do lateral holandês Denzel Dumfries para dentro das redes vazias.
Segundo a rede de estatísticas "Opta", o astro francês chegou, com este gol, à participação de número 100 na história das suas participações na Liga dos Campeões da Europa, com 74 gols e 26 assistências.
Mbappé tornou-se o segundo jogador mais rápido a alcançar a participação de número 100 na competição europeia, empatado com o polonês Robert Lewandowski, astro do Bayern de Munique e ex-jogador do Barcelona, já que ambos conseguiram isso em 102 partidas.
Os dois astros, o francês e o polonês, só são superados pelo lendário argentino Lionel Messi, que chegou a 100 participações na Liga dos Campeões da Europa após apenas 101 partidas.
Mbappé conquistou outro feito com este gol, já que esta se tornou a sexta partida consecutiva na qual o astro francês marca na Liga dos Campeões da Europa.
O jogador de 27 anos igualou a sua sequência mais longa desse tipo na competição europeia, quando marcou em 6 partidas consecutivas pelo seu antigo clube, o Paris Saint-Germain, entre novembro de 2021 e setembro de 2022.