Federico Valverde conta como sofreu um ferimento na cabeça durante uma briga com Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde se pronunciou sobre as notícias relativas à briga entre ele e seu companheiro de equipe Aurélien Tchouaméni. Segundo a mídia espanhola, os dois entraram em confronto tanto na quarta-feira quanto na quinta-feira, e, por fim, Valverde chegou a ser levado ao hospital na quinta-feira com um ferimento na cabeça.

No Instagram, Valverde se pronunciou agora sobre o incidente. “Ontem, durante o treino, ocorreu um incidente com um companheiro de equipe. O cansaço de todos os jogos e a frustração fizeram com que tudo parecesse fora de proporção.”

“Em um vestiário normal, esse tipo de coisa pode acontecer. Normalmente, elas são resolvidas internamente, sem que o mundo exterior fique sabendo. É claro que alguém está espalhando boatos por aqui e, em uma temporada sem títulos, na qual o Real Madrid está sempre sob os holofotes, tudo é ampliado além do que realmente é.”

“Hoje tivemos novamente uma divergência de opiniões. Durante a discussão, acidentalmente bati em uma mesa. Isso causou um pequeno corte na minha testa, o que me levou a ir ao hospital para um exame. Meu companheiro de equipe não me bateu em nenhum momento, e eu também não. Embora eu entenda que seja mais fácil para vocês pensarem que brigamos ou que foi de propósito. Mas não é o caso.”

“Sinto que minha raiva pela situação, minha frustração ao ver alguns de nós lutando para superar a reta final da temporada, enquanto damos tudo de nós, me levou a discutir com um companheiro de equipe.”

“Peço desculpas. Sinto muito, porque isso me dói. Dói ver o que estamos passando. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida, e não posso ficar indiferente a isso.”

“O resultado é um acúmulo de coisas que levam a uma discussão sem sentido, que prejudica minha imagem e abre espaço para dúvidas, fazendo com que inventem histórias, espalhem calúnias e joguem lenha na fogueira de um infortúnio. Tenho certeza de que quaisquer divergências que tenhamos fora do campo desaparecem quando estamos em campo. E se eu tiver que defender isso dentro do estádio, serei o primeiro a fazê-lo.”

“Não tinha intenção de me manifestar antes do fim da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões, e guardei minha raiva e meu ressentimento para mim mesmo. Perdemos mais um ano, e eu não estava em posição de postar nas redes sociais. A única face que eu tinha para mostrar era a que eu tinha que mostrar em campo, e sinto que fiz isso.”

“É por isso que sou o que mais está chateado com essa situação, que me impede de jogar a próxima partida (contra o FC Barcelona, red.) devido a decisões médicas. Sempre dei tudo de mim, até o limite, e dói mais em mim do que em qualquer outra pessoa não poder fazer isso agora. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que eles considerarem necessária. Obrigado.”