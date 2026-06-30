Federação Alemã: Não vamos ignorar esse grande revés como se nada tivesse acontecido

Bernd Neudorf, presidente da Federação Alemã de Futebol, revelou que ele e a diretoria esportiva da federação realizarão uma nova reunião com Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, para discutir a eliminação inesperada da Copa do Mundo de 2026.

Noyendorf afirmou em comunicado: “Após a amarga derrota para o Paraguai e nossa eliminação da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, sentei-me ontem para uma longa conversa com o técnico Julian Nagelsmann”.

Ele continuou: “Também esteve presente a equipe de liderança esportiva, liderada por Andreas Rittig e Rudi Völler. Todos concordamos que nosso desempenho na Copa do Mundo ficou aquém das nossas expectativas”.

E acrescentou: “Nos próximos dias, analisaremos com calma e cuidado as razões que impediram a equipe de atingir seu potencial e de corresponder às suas próprias expectativas e às do futebol alemão”.

E continuou: “À luz desse grande revés e dos desafios que temos pela frente, não podemos nem vamos nos contentar em seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Gostaríamos de agradecer a todos os torcedores que nos apoiaram de forma maravilhosa nos Estados Unidos e no Canadá, bem como àqueles que estão em casa. Todos nós sentimos uma profunda decepção porque nossa jornada juntos terminou tão cedo dessa forma”.

A pressão sobre Nagelsmann vinha aumentando antes do início da Copa do Mundo. A goleada de 7 a 1 sobre Curaçao aliviou essa pressão por um breve período, antes de duas partidas pouco convincentes contra a Costa do Marfim (vitória por 2 a 1) e o Equador (derrota por 2 a 1).

Mas nas oitavas de final contra a seleção do Paraguai, considerada relativamente menos experiente, a surpreendente derrota nos pênaltis aumentou as dúvidas gerais em relação ao técnico de 38 anos.

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