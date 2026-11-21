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A partida da Eredivisie entre FC Utrecht e SC Cambuur foi temporariamente interrompida aos 11 minutos na noite de sábado. Uma bomba de fumaça foi lançada da Bunnikside para o campo, e o árbitro Allard Lindhout decidiu paralisar o jogo com o placar em 0 a 0.

Curiosamente, a ação também provocou grande indignação na própria Bunnikside. Da torcida mais fanática do FC Utrecht, vieram gritos em coro de "Tenha vergonha na cara", dirigidos ao responsável pelo incidente.

O jornalista Marco Timmer, da Voetbal International , afirmou no X que tem pouca compreensão tanto pela atitude do torcedor quanto pela paralisação da partida. Segundo o repórter, a situação em campo foi rapidamente controlada.

"E vamos paralisar o jogo em Utrecht por causa de uma bomba de fumaça lançada por um idiota", escreveu Timmer. "Lindhout deve estar seguindo as regras, mas tudo foi resolvido muito rapidamente. A Bunnikside também não achou graça e deixou isso claro ao responsável ou aos responsáveis: 'Tenha vergonha na cara'."

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"Neste caso, o jogo poderia ter continuado", concluiu o jornalista. O incidente ocorreu poucos minutos depois de os torcedores do Utrecht terem lembrado, de forma marcante, a morte de Jimi Groeneveld, torcedor do FC Utrecht de sete anos.

A paralisação temporária veio em um momento particularmente ruim para o FC Utrecht. O time vive uma fase difícil e, após três partidas consecutivas sem vitória na Eredivisie, caiu para a 14ª colocação.

Com isso, a pressão sobre o técnico Anthony Correia aumentou bastante. Também chamava a atenção o grande número de lugares vazios no Stadion Galgenwaard antes do início da partida, na noite de sábado.