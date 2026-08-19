FC Utrecht mantém conversas sobre destaque da Eredivisie

O FC Utrecht está em conversas com o Fortuna Sittard sobre uma transferência de Eduard Michut, informa o L’Équipe. O francês deve chegar para reforçar o meio-campo de Anthony Correia.

O FC Utrecht gosta muito de Michut e já conduz conversas com o Fortuna Sittard sobre a taxa de transferência. Ele tem contrato no Limburg até meados de 2027 e, portanto, o Fortuna terá de vendê-lo para ainda obter algo com ele.

O FC Utrecht está em busca urgente de reforços para o meio-campo. No último fim de semana, Ferdinand Pohl foi escalado ao lado de Dani de WIt. O alemão foi contratado como zagueiro central.

O interesse em Michut deve estar relacionado à lesão de Alonzo Engwanda. O belga está fora desde maio com uma lesão no tendão da coxa e ainda não voltou.

Michut passou pelas categorias de base do Paris Saint-Germain, mas nunca se firmou no time principal. Depois de períodos por empréstimo no Sunderland e no Adana Demirspor, ele mais tarde se transferiu sem custos para este último clube

O meio-campista francês decidiu, após dois meses, encerrar unilateralmente seu vínculo com base nas regras da FIFA devido a atrasos prolongados nos pagamentos e à falta de recebimento de seu salário. Com isso, ele ficou livre no mercado.

O Fortuna aproveitou essa situação. No total, ele disputou 42 partidas pelo clube de Sittard. Marcou dois gols e deu duas assistências, incluindo o belo gol de empate na primeira rodada contra o PSV (2 a 2).