O FC Twente perdeu o jogo de ida para o FK Qarabag por 1 a 0. Os Tukkers começaram a partida de forma agressiva, mas no fim tiveram de engolir uma derrota mínima. Na volta, a equipe de John van den Brom terá de buscar a vaga na Conference League.

Em um Grolsch Veste com grande atmosfera, o Twente começou com uma forte pressão ofensiva. Após cinco minutos, Bart van Rooij quase encontrou Wout Weghorst com um cruzamento perigoso. Depois disso, o Qarabag passou a ter mais controle e posse de bola, mas a equipe de John van den Brom praticamente não cedeu chances. Assim, Ruud Nijstad abafou por pouco um perigoso ataque azerbaijano ainda no início da jogada.

Aos 38 minutos, a primeira chance real saiu dos pés de Marko Pjaca. Com um chute rasteiro no canto curto, ele quase surpreendeu o goleiro Martin Zlomislic. O Twente não conseguiu, no primeiro tempo, transformar a superioridade em grandes oportunidades de gol. Já nos acréscimos da etapa inicial, Lars Unnerstal ainda foi exigido mais uma vez: o alemão precisou se esticar por completo para manter seu gol intacto.

Robin Pröpper ficou no vestiário e foi substituído por Max Bruns. Depois do intervalo, seu companheiro Nijstad perdeu a bola de forma displicente, permitindo que o Qarabag disparasse em direção ao gol de Enschede em uma situação de superioridade numérica. No canto curto, Kady acertou a trave. Pouco depois, um ataque azerbaijano acabou dando certo.

Jaly Mouaddib girou bem e conseguiu encontrar Musa Gurbanli livre na área, que, com muita sorte, ajeitou a bola para Kady. Desta vez, o brasileiro conseguiu superar o goleiro alemão: 1 a 0. Logo em seguida, o Twente teve uma chance claríssima com Orjasaeter. O cruzamento de Pjaca foi cabeceado para fora, de muito perto.

Após uma hora de jogo, Weghorst, que pouco participou da partida, foi substituído. Sua saída foi recebida com fortes aplausos, antes de seu substituto Sam Lammers entrar em campo. O Qarabag, forte defensivamente, havia sido pouco vazado até aqui nas fases preliminares, e o Twente também teve dificuldades para criar chances. A área estava cheia de uniformes pretos dos visitantes, o que fez com que os Tukkers quase não encontrassem espaços.

O Twente seguiu pressionando em busca do empate, mas o bloco baixo e compacto da equipe de Qurban Qurbanov resistiu. O time da casa esbarrava na defesa azerbaijana a cada ataque, mas conseguiu encurralar o Qarabag. O Twente não foi capaz de buscar a igualdade e viaja na próxima semana para Baku, onde terá de reverter a desvantagem de 1 a 0 para garantir presença na Conference League.