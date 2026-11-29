O FC Twente conquistou um excelente resultado na parte de cima da Eredivisie na noite de domingo. O time do técnico John van den Brom venceu o NEC por 1 a 0 no Goffertstadion, com gol de Sondre Ørjasæter após passe de Wout Weghorst. Com isso, o Twente sobe para a segunda posição, apenas dois pontos atrás do líder PSV.
Antes da partida em Nijmegen, o time de Enschede sabia que poderia aproveitar os empates de Ajax, Feyenoord e AZ. Van den Brom escalou Kristian Hlynsson como titular no lugar de Daouda Weidmann, enquanto Dick Schreuder deu a Mitchel Bakker uma vaga entre os titulares do NEC.
A partida começou com certo atraso devido a uma grande ação com fogos de artifício da torcida de Nijmegen, que comemorava os 50 anos de sua ala mais fanática. Nos primeiros dois minutos, o NEC já chegou perto de abrir o placar, mas Joël Drommel impediu que Willum Thór Willumsson colocasse os donos da casa em vantagem.
Do lado do FC Twente, Daan Rots e Weghorst tiveram oportunidades no início, mas não marcaram. O chute de Rots foi bloqueado por Ahmetcan Kaplan, enquanto Weghorst, após jogada de Ørjasæter, acertou a rede pelo lado de fora.
Aos 19 minutos, os visitantes escaparam por pouco. Bryan Linssen quase abriu o placar com uma cabeçada após cruzamento de Willumsson. No rebote, Clement Bischoff acertou o travessão de perto.
Tópicos relacionados
O FC Twente pensou ter aberto o placar a oito minutos do intervalo, na contramão do que acontecia em campo. Robin Pröpper marcou de cabeça após escanteio cobrado por Ramiz Zerrouki, mas o árbitro Sander van der Eijk anulou o gol por falta do capitão em Kaplan.
Seis minutos depois, o Twente conseguiu marcar. Ørjasæter tabelou com Weghorst e enganou Gonzalo Crettaz ao chutar no canto mais próximo: 0 a 1. Foi o quarto gol do ponta norueguês na temporada, em todas as competições, além de 11 assistências.
Cinco minutos após o reinício da partida, Ørjasæter deveria ter ampliado a vantagem. Depois de um erro de Kaplan, Weghorst deixou o companheiro em condições de marcar seu segundo gol da noite, mas o escandinavo chutou por cima em uma boa oportunidade.
Van den Brom sofreu um revés pouco depois: Pröpper precisou sair por lesão e foi substituído por Stav Lemkin. O NEC chegou perto do empate com Tjaronn Chery, mas o capitão do time de Nijmegen cabeceou rente à trave após um ótimo cruzamento de Bakker.
Na reta final, Crettaz manteve sua equipe no jogo com uma defesa em um voleio de Aske Adelgaard. Do outro lado, tentativas de Chery e Dusan Tadic não resultaram no empate.
Nos acréscimos, o NEC ficou com dez jogadores quando Linssen recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta desajeitada em Ruud Nijstad. O FC Twente segurou a vantagem mínima e agora soma 30 pontos em 14 jogos. O NEC permanece com 14 pontos e ainda busca sua primeira vitória em casa nesta temporada da Eredivisie. O time de Schreuder ocupa a 14ª posição.