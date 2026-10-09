FC Twente registra belo lucro líquido e expressa ambições claras

O FC Twente apresentou nesta sexta-feira suas demonstrações financeiras da temporada 2025/26. A principal conclusão é que os Tukkers registraram um lucro líquido de 7 milhões de euros no período. Esse resultado se deve principalmente a transferências, já que a receita caiu 13,7 milhões de euros.

"A temporada 2025/26 foi marcada por nossos objetivos esportivos, pela recalibragem do rumo estratégico e pelo 60º aniversário", compartilhou o Twente por meio de seus canais oficiais. "Nos últimos anos, trabalhamos na recuperação e na construção. Foi estabelecida uma base sólida."

"A base foi estabelecida para dar os próximos passos. Apresentamos ao público nosso novo rumo e uma mudança em nossos valores centrais. A ambição está em primeiro lugar para o FC Twente e é clara: alcançar de forma estrutural a fase principal de uma competição europeia, tanto no masculino quanto no feminino."

A receita da temporada 2025/26 caiu, em comparação com a temporada 2024/25, 13,7 milhões de euros, para 48 milhões de euros. O clube atribui isso ao fato de não ter conseguido disputar uma fase principal europeia no masculino. A queda nas receitas de partidas (2,9 milhões a menos) e na premiação (10,6 milhões a menos) são as maiores causas diretas por trás da receita mais baixa.

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Os custos caíram 1,1 milhão, para 51 milhões. "A queda relativamente limitada dos custos se deve, por um lado, a um aumento planejado dos custos com pessoal e, por outro, a uma redução de outros custos operacionais devido a encargos menores para a organização de partidas europeias (fora de casa)", escreveu o Twente.

Isso leva a um resultado operacional negativo de 3 milhões. Mas, graças às vendas de Sem Steijn, Carel Eiting, Mitchell van Bergen, Michel Vlap, Nikée van Dijk, Liv Pennock, Mats Rots, Alec van Hoorenbeeck e Bas Kuipers, foi registrado um lucro com transferências de 12,7 milhões. Após a dedução de impostos (2,4 milhões), o resultado líquido é de 7 milhões de euros.

O patrimônio líquido aumentou, assim, para 49 milhões de euros. "O clube dispõe de uma base financeira saudável", enfatizou o Twente. "O capital de giro na data do balanço aumentou em 9,3 milhões, para 14,8 milhões positivos, e a solvência permaneceu estável em 47 por cento."

"Para a temporada 2026/27, nossa ambição é passar do inverno na Conference League, nos classificarmos para o futebol europeu tanto no masculino quanto no feminino e ter sucesso na copa. A próxima temporada também será marcada pela realização do Topsport Campus Diekman e pela continuidade da implementação do rumo estratégico", concluiu o Twente.



