FC Twente e Erik ten Hag ficam de fora: Teun Gijselhart vai para a LaLiga

O De Graafschap e o Deportivo de La Coruña chegaram a um acordo sobre a transferência do meio-campista Teun Gijselhart. É o que informa o jornal De Telegraaf nesta quinta-feira.

De acordo com o jornal matutino, o De Graafschap receberá pelo menos 1 milhão de euros por Gijselhart, que chegou no verão passado como jogador sem vínculo com o PEC Zwolle.

Gijselhart, de 21 anos, tornou-se um jogador importante no De Graafschap na última temporada. No total, ele disputou 39 partidas oficiais pelo time.

O amsterdão, formado no AZ, optou conscientemente por dar o próximo passo no exterior. Segundo consta, Gijselhart também estava na lista de vários clubes holandeses, incluindo o FC Twente.

O diretor técnico Erik ten Hag foi visto várias vezes na arquibancada durante as partidas do De Graafschap.

Gijselhart será companheiro de equipe de Zakaria Eddahchouri (26), nascido em Papendrecht. Com a promoção do Deportivo, ele pode se preparar para confrontos contra o FC Barcelona e o Real Madrid.

Depois de Othniël Raterink (Cagliari) e Bouke Boersma (KV Mechelen), Gijselhart é o próximo talento que renderá ao De Graafschap uma boa quantia com uma transferência para o exterior.