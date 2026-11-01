FC Twente conquista a maior vitória de sua história em tarde surpreendente para Weghorst e Ørjasaeter

O FC Twente conquistou neste domingo a maior vitória de sua história. Em uma tarde histórica em Roterdã, os Tukkers venceram o Excelsior por nada menos que 0 a 9 (!). Wout Weghorst marcou ainda antes do intervalo (0 a 5) seu primeiro hat-trick na Eredivisie. Sondre Ørjasaeter já havia dado quatro assistências naquela etapa. No segundo tempo, chegou a cinco, marca que nenhum outro jogador havia alcançado na Eredivisie neste século até este domingo. Apenas Coen Moulijn, lenda do Feyenoord, havia registrado cinco assistências em uma única partida da Eredivisie, em 1959 e em 1960.

O Twente deveu sua atuação de gala, em parte, a Nesto Groen. O atacante do Excelsior atingiu o ombro de Robin Pröpper com a perna levantada e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Erwin Blank.

Sete minutos depois, o Twente abriu o placar. Ørjasaeter passou em velocidade pelo marcador na esquerda e cruzou com precisão para Weghorst, que venceu Jan Plug com facilidade e cabeceou para a rede: 0 a 1. Com dez jogadores, o Excelsior não conseguiu oferecer resistência ao Twente.

Pouco depois de um gol de Thomas van den Belt ser anulado por impedimento, perto da marca de meia hora, os visitantes chegaram ao 0 a 2. Rots passou para Weghorst, que encontrou Younes Taha com um belo toque de calcanhar. Weghorst recebeu a bola de volta e tocou de primeira para Ørjasaeter. Ele devolveu para o atacante, que havia seguido na jogada, e viu Weghorst concluir o belo ataque com um gol.

Mais alguns minutos se passaram até Weghorst completar o hat-trick. O atacante dominou um cruzamento de ninguém menos que Ørjasaeter à maneira de Bergkamp e finalizou com firmeza, de direita, no canto mais próximo. Uma perda de bola de Aymen Sliti deu início ao lance seguinte de alegria para o time de Enschede. Van den Belt recuperou a bola e encobriu Stijn van Gassel com uma bela cavadinha.

O castigado Excelsior também sofreu o 0 a 4 nos acréscimos do primeiro tempo. Ørjasaeter entrou na área driblando e encontrou o pé esquerdo de Rots, cuja finalização foi parar no canto oposto. Depois do intervalo, o Twente seguiu no mesmo ritmo, e o reserva Jordy Bawuah empurrou para a rede um cruzamento de Ørjasaeter, como não poderia deixar de ser.

Após um toque de mão involuntário, o Twente ganhou um pênalti. Weghorst não deu a Van Gassel nenhuma chance na cobrança. Em seguida, ele e Ørjasaeter foram substituídos por Van den Brom. Outro toque de mão do Excelsior rendeu um novo pênalti, desta vez convertido por Ramiz Zerrouki.

A dez minutos do fim, veio também o 0 a 9. Rots dominou girando um passe de Van den Belt, deixou Van Gassel para trás e tocou para o gol diante dos torcedores visitantes em êxtase.