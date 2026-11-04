O FC Porto finalmente conquistou seus primeiros pontos nesta temporada da Liga dos Campeões. A equipe do técnico Francesco Farioli venceu o Napoli por 4 a 1 no Estádio do Dragão. Os zagueiros poloneses Jan Bednarek e Jakub Kiwior marcaram, cada um, após uma cobrança de escanteio e tiveram papel importante na vitória sobre o Napoli, que, assim como Porto e Feyenoord, entre outros, soma três pontos após quatro jogos.

O Porto deu um sério aviso ao Napoli logo no início com Pepê, que acertou um belo chute na trave antes de a bola entrar. O atacante, porém, saiu cedo demais e estava impedido. Pouco depois, Borja Sainz não estava impedido quando mandou a bola poucos centímetros acima do travessão do goleiro do Napoli, Alex Meret.

O merecido primeiro gol saiu ainda no início da partida, em uma jogada de bola parada. Bednarek ficou completamente livre em um escanteio cobrado por Gabri Veiga e cabeceou com firmeza para marcar.

O Napoli cresceu no jogo e, depois que Rasmus Højlund desperdiçou uma primeira chance, os italianos conseguiram marcar. O goleiro do Porto, Diogo Costa, fez duas boas defesas em tentativas de Antonio Vergara e Højlund, mas foi abandonado pela defesa e nada pôde fazer na terceira finalização, de Scott McTominay.

O Porto começou melhor o segundo tempo e logo deu um aviso com um chute de Veiga. A chance mais clara daquele período, de longe, foi do ex-PSV Pablo Rosario, que recebeu a bola de presente de Matteo Politano e, a poucos metros do gol, não conseguiu superar Meret.

O Porto continuou superior e quase voltou à frente com Veiga, mas o meia, sem sorte, acertou o travessão. Aos 70 minutos, ele enfim pôde comemorar. O ex-astro do Feyenoord Santiago Gimenez tocou para o lado, e Veiga finalizou: 2 a 1.

Dez minutos antes do intervalo, o segundo zagueiro do Porto também marcou. Kiwior cabeceou com precisão para o gol após um escanteio cobrado pelo ex-Feyenoord Hwang In-boom: 3 a 1. Nos instantes finais, o placar chegou a 4 a 1 graças a um pênalti convertido pelo reserva Samu.