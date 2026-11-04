Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLIAFP
Jonathan van Haaster
Traduzido por

FC Porto finalmente sai do incômodo zero após vitória folgada sobre o Napoli

Porto x Napoli
Porto
Napoli
Liga dos Campeões
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O FC Porto finalmente conquistou seus primeiros pontos nesta temporada da Liga dos Campeões. A equipe do técnico Francesco Farioli venceu o Napoli por 4 a 1 no Estádio do Dragão. Os zagueiros poloneses Jan Bednarek e Jakub Kiwior marcaram, cada um, após uma cobrança de escanteio e tiveram papel importante na vitória sobre o Napoli, que, assim como Porto e Feyenoord, entre outros, soma três pontos após quatro jogos.

O Porto deu um sério aviso ao Napoli logo no início com Pepê, que acertou um belo chute na trave antes de a bola entrar. O atacante, porém, saiu cedo demais e estava impedido. Pouco depois, Borja Sainz não estava impedido quando mandou a bola poucos centímetros acima do travessão do goleiro do Napoli, Alex Meret.

O merecido primeiro gol saiu ainda no início da partida, em uma jogada de bola parada. Bednarek ficou completamente livre em um escanteio cobrado por Gabri Veiga e cabeceou com firmeza para marcar.

O Napoli cresceu no jogo e, depois que Rasmus Højlund desperdiçou uma primeira chance, os italianos conseguiram marcar. O goleiro do Porto, Diogo Costa, fez duas boas defesas em tentativas de Antonio Vergara e Højlund, mas foi abandonado pela defesa e nada pôde fazer na terceira finalização, de Scott McTominay.

Próximas partidas
NAP

NAP

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

LAZ

LAZ

VSC

VSC

Campeonato Português

08 de nov. de 2026

POR

POR

O Porto começou melhor o segundo tempo e logo deu um aviso com um chute de Veiga. A chance mais clara daquele período, de longe, foi do ex-PSV Pablo Rosario, que recebeu a bola de presente de Matteo Politano e, a poucos metros do gol, não conseguiu superar Meret.

O Porto continuou superior e quase voltou à frente com Veiga, mas o meia, sem sorte, acertou o travessão. Aos 70 minutos, ele enfim pôde comemorar. O ex-astro do Feyenoord Santiago Gimenez tocou para o lado, e Veiga finalizou: 2 a 1.

Dez minutos antes do intervalo, o segundo zagueiro do Porto também marcou. Kiwior cabeceou com precisão para o gol após um escanteio cobrado pelo ex-Feyenoord Hwang In-boom: 3 a 1. Nos instantes finais, o placar chegou a 4 a 1 graças a um pênalti convertido pelo reserva Samu.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google