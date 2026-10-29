FC Groningen não consegue evitar vexame e é eliminado da Copa da Holanda

O FC Groningen foi surpreendentemente eliminado da Copa da Holanda na noite de quinta-feira. A equipe do técnico Dick Lukkien perdeu por 2 a 0 para o FC Emmen em uma atuação sem inspiração no Euroborg. Jack Cooper-Love marcou os dois gols.
Lukkien levou a sério o confronto com seu ex-clube Emmen, pelo qual comandou 269 partidas à beira do campo, e escalou uma equipe forte.
A escolha pouco adiantou para o Groningen, que saiu atrás no placar aos dez minutos diante do terceiro colocado da Keuken Kampioen Divisie. Cooper-Love completou com facilidade após passe de Sybrand Veldhuis.
O Groningen não jogou com a intensidade e a convicção que costuma mostrar na Eredivisie. O goleiro do Emmen, Kelle Roos, de 34 anos, que fazia sua estreia nos gramados holandeses, também cresceu visivelmente na partida com uma série de boas defesas.
Aos dez minutos do segundo tempo, o Emmen chegou ao segundo gol. Após um escanteio do Groningen afastado pela defesa, a equipe de Drenthe partiu em um contra-ataque rápido, concluído por Cooper-Love. O inglês-sueco superou Etienne Vaessen depois de um belo drible.
O Groningen tampouco conseguiu reagir após o intervalo. Roos defendeu os chutes, muitas vezes pouco convincentes, e terminou sem sofrer gols em uma noite especialmente memorável para ele e para o Emmen: 2 a 0.