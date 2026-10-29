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Jonathan van Haaster
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FC Groningen não consegue evitar vexame e é eliminado da Copa da Holanda

FC Groningen x FC Emmen
FC Groningen
FC Emmen
Copa da Holanda

O FC Groningen foi surpreendentemente eliminado da Copa da Holanda na noite de quinta-feira. A equipe do técnico Dick Lukkien perdeu por 2 a 0 para o FC Emmen em uma atuação sem inspiração no Euroborg. Jack Cooper-Love marcou os dois gols.

Lukkien levou a sério o confronto com seu ex-clube Emmen, pelo qual comandou 269 partidas à beira do campo, e escalou uma equipe forte.

A escolha pouco adiantou para o Groningen, que saiu atrás no placar aos dez minutos diante do terceiro colocado da Keuken Kampioen Divisie. Cooper-Love completou com facilidade após passe de Sybrand Veldhuis.

O Groningen não jogou com a intensidade e a convicção que costuma mostrar na Eredivisie. O goleiro do Emmen, Kelle Roos, de 34 anos, que fazia sua estreia nos gramados holandeses, também cresceu visivelmente na partida com uma série de boas defesas.

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EMM

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Aos dez minutos do segundo tempo, o Emmen chegou ao segundo gol. Após um escanteio do Groningen afastado pela defesa, a equipe de Drenthe partiu em um contra-ataque rápido, concluído por Cooper-Love. O inglês-sueco superou Etienne Vaessen depois de um belo drible.

O Groningen tampouco conseguiu reagir após o intervalo. Roos defendeu os chutes, muitas vezes pouco convincentes, e terminou sem sofrer gols em uma noite especialmente memorável para ele e para o Emmen: 2 a 0.

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