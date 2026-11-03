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FC Barcelona x Aston Villa hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Barcelona x Aston Villa
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Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, o FC Barcelona enfrenta o Aston Villa. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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FC Barcelona x Aston Villa: horário do jogo

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O jogo entre FC Barcelona e Aston Villa começa em 03/11/2026, às 21h.

FC Barcelona x Aston Villa ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

A partida entre FC Barcelona e Aston Villa será transmitida ao vivo pelo DAZN. O link abaixo leva diretamente à transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Barcelona e Aston Villa?

O FC Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória expressiva por 6 a 1 em casa sobre o Deportivo Alavés, precedida por duas derrotas, para o Real Madrid (2 a 1) e o Paris Saint-Germain (4 a 2). Antes disso, o Barcelona venceu o Real Betis fora de casa por 5 a 2 e o Galatasaray por 4 a 1 na Champions League. Ao todo, a equipe marcou 18 gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

O Aston Villa também soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League. Antes, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Bournemouth na EFL Cup. A vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City é o destaque positivo. Na Champions League, o Villa venceu o Viking por 3 a 1 em seu jogo mais recente na competição. Ao longo das cinco partidas, a equipe marcou oito gols e sofreu sete.

BAR

BAR - Sequência

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
AVL

AVL - Sequência

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Barcelona x Aston Villa: escalações

Escalações de Barcelona x Aston Villa

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. Canceloteam-logoB. FarinasP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Time titular

Aston Villa

Reservas

Técnico

  • H. Flick
  • U. Emery
Barcelona

Lesões e suspensões

Aston Villa

FC Barcelona x Aston Villa: forma recente

BAR

BAR - Sequência

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
AVL

AVL - Sequência

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Barcelona x Aston Villa: retrospecto dos confrontos diretos

FC Barcelona x Aston Villa: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4310145+910
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4310123+910
D
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
6
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
7
BarcelonaBarcelonaBAR
4211116+57
V
D
V
V
8
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
9
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4130105+56
E
E
E
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
16
RomaRomaROM
412185+35
V
V
D
E
17
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
412143+15
E
E
V
D
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
D
V
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
20
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
21
Inter de MilãoInter de MilãoINT
411256-14
V
V
D
D
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
D
D
V
23
LASKLASKLAS
411269-34
E
V
D
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
411248-44
D
D
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
28
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
30
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4013113-121
E
D
D
D
36
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
Classificação às quartas de final

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