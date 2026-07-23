Karim Adeyemi assinou contrato com o FC Barcelona até meados de 2031, anunciou oficialmente o clube catalão. O campeão de Espanha paga cerca de 30 milhões de euros pelo extremo, que chega do Borussia Dortmund.

O Dortmund rejeitou uma primeira proposta, mas acabou por ceder. O Barcelona paga uma verba fixa de transferência de 22 milhões de euros, com bónus adicionais de sete milhões de euros.

No Barcelona, Adeyemi vai encontrar Hansi Flick, que o fez estrear-se pela seleção alemã. O treinador insistiu internamente na chegada do avançado, que assim assinou por vários anos.

No site, o Barcelona fala de uma "opção atacante emocionante e versátil". Adeyemi pode atuar em ambas as alas e também pode ser utilizado como ponta de lança mais adiantado. É muito rápido e tem um remate forte com o pé esquerdo.

Adeyemi desempenhou um papel importante na qualificação para o último Campeonato do Mundo. Ainda assim, o avançado não foi selecionado por Julian Nagelsmann para a fase final, que para a Alemanha chegou rapidamente ao fim.

O reforço do Barcelona disputou 146 jogos com a camisola do Dortmund. Nessa série, marcou 36 golos e somou 25 assistências. No total, o extremo esteve quatro temporadas ao serviço do BVB.

Adeyemi é o segundo reforço para a próxima temporada. Numa fase anterior, Anthony Gordon foi contratado ao Newcastle United por 80 milhões de euros.