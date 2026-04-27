FC Barcelona de olho em grande estrela da Eredivisie: “Jogador de classe inegável”

Durante o clássico entre Ajax e PSV no próximo sábado, vários grandes clubes europeus estarão bem representados nas arquibancadas. De acordo com o observador de clubes Lentin Goodijk, da Voetbal International, times como Arsenal, Chelsea e FC Barcelona viajarão para assistir de perto a Mika Godts.

Godts mostrou novamente no sábado por que é tão cobiçado. No confronto contra o NAC Breda, ele roubou a cena com uma jogada individual impressionante, que ele mesmo finalizou para o 0 a 2. Esse gol colocou o ponta-esquerda do Ajax no mapa internacional. “Esse gol vai dar a volta ao mundo e as pessoas vão pesquisar: ele já marcou dezesseis gols e deu onze assistências”, disse Goodijk.

Além dos três clubes que estarão presentes no sábado, a lista de interessados é consideravelmente mais longa. Manchester United, Manchester City e Bayern de Munique também estão de olho em Godts. Com isso, parece que uma disputa de transferências no verão já está se desenhando.

“Godts não é apenas bonito de se ver, mas também tem todas as estatísticas”, diz Goodijk. Godts se destaca nesta temporada em várias frentes. Por exemplo, o belga criou o maior número de chances entre todos os jogadores da Eredivisie e está entre os melhores em termos de dribles bem-sucedidos. Seu jogo se caracteriza pela objetividade e criatividade.

Com dezesseis gols e onze assistências em 29 partidas, Godts é o jogador mais valioso da VriendenLoterij Eredivisie.

Segundo Goodijk, aproxima-se o momento em que o Ajax não poderá mais dizer “não”. “Chega um ponto em que você recebe ofertas que não dá mais para recusar”, afirma. Godts tem contrato com o Ajax até meados de 2029.