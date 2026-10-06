FC Barcelona dá um grande golpe e garante a tão cobiçada assinatura

Raphinha assinou um novo contrato com o Barcelona, segundo informou Fabrizio Romano. O brasileiro agora tem vínculo até meados de 2030 no Spotify Camp Nou.

O contrato de Raphinha com o Barça era válido até meados de 2028, mas o clube não quer correr riscos e já ofereceu um novo acordo ao capitão. No verão passado, já havia muito interesse no ex-jogador do Sporting Portugal, especialmente da Arábia Saudita.

Raphinha chegou no verão de 2022 vindo do Leeds United por quase 60 milhões de euros. Até aqui, o brasileiro disputou 185 partidas pelo clube catalão.

Nesse período, marcou 89 gols e deu 62 assistências. Embora seja originalmente um ponta, nesta temporada ele tem atuado com frequência mais centralizado no ataque do Barcelona. E isso também tem funcionado muito bem para ele.

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Com o Barça, o atacante de 29 anos conseguiu ser campeão espanhol três vezes e conquistar a Copa da Espanha em três ocasiões. Há dois anos, ele foi eleito o jogador do ano da LaLiga.

Raphinha precisou deixar o período de treinos da seleção brasileira mais cedo na semana passada por causa de uma lesão na coxa. A expectativa, porém, é que ele se recupere rapidamente para os próximos jogos do Barcelona.