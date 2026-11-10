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The Sporting Mixed Zone - Laureus World Sports Awards Madrid 2025Getty Images Sport
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"Faz o que ninguém imagina": Capello crava que estrela da Juventus é o Yamal da Itália

L. Yamal
F. Capello
K. Yildiz
Juventus x Venezia
Juventus
Venezia
Campeonato Italiano
Espanha
Itália
Turquia

Jogador do Juventus revela data de seu retorno

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Fabio Capello, o veterano treinador italiano, fez uma comparação chamativa entre um dos astros da Juventus e o craque do Barcelona Lamine Yamal, em um elogio que refletiu a dimensão de sua admiração pelo potencial que o jogador bianconero possui.

Durante a cerimônia de entrega do prêmio "Bulgarelli Numero 8", realizada no Palazzo d'Accursio, sede do governo da cidade de Bolonha, Capello, presidente da comissão julgadora do prêmio, apresentou o astro da Juventus, o turco Kenan Yildiz, iniciando sua fala com elogios às suas capacidades criativas, antes de lhe atribuir uma descrição excepcional.

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Capello disse sobre Yildiz: "Ele faz coisas que não passam pela cabeça de ninguém; a Juventus, o futebol e a torcida sentem falta dele", acrescentando: "Ele tem a imaginação e a oferece aos outros. É o Lamine Yamal da Itália".

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O elogio veio em um momento em que Yildiz segue se recuperando de uma lesão no osso metatarso do pé, que o afastou dos gramados, já que o jogador aproveitou a ocasião para dar uma atualização sobre sua condição física e a data esperada para seu retorno.

Depois de agradecer a Capello pelas palavras, Yildiz disse: "Estou bem agora e espero voltar aos gramados em breve. Sinto falta da Juventus e mal posso esperar para poder jogar novamente".

Quando questionado sobre a data de seu retorno, respondeu: "Não sei quando vocês me verão em campo, mas posso dizer que voltarei em dezembro".

Esse prêmio é organizado pela associação dos jogadores de futebol italianos e homenageia as figuras de maior destaque que brilharam durante a temporada (passada), levando o nome da lenda do Bologna e da antiga seleção italiana Giacomo Bulgarelli (1940-2009), que foi um dos mais destacados jogadores de meio-campo da história do Bologna, vestiu a camisa número 8 durante praticamente toda a sua carreira e foi um dos fundadores da associação dos jogadores de futebol italianos.

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