O meio-campista Sean Steur, do Newcastle United, recebeu no sábado, contra o Fulham (1 a 1), uma rara oportunidade como titular na Premier League. Segundo o técnico Matthias Jaissle, o talento de 18 anos fez uma partida fantástica, embora o alemão também tenha dado a entender por que jovens como Steur costumam jogar menos minutos do que gostariam.

Desde que chegou do Ajax, no meio do ano, Steur disputou 11 partidas pelo Newcastle. O jovem foi titular contra o Liverpool (23 de agosto), o Hull City (19 de setembro) e o West Bromwich Albion, pela Copa da Liga Inglesa (26 de agosto), antes de aparecer pela quarta vez na escalação inicial neste fim de semana, contra o Fulham.

Jaissle substituiu Steur no sábado, a 15 minutos do fim. O jogador das seleções de base foi, segundo o The Chronicle , "um dos melhores em campo", mas precisou dar lugar a Matías Fernández-Pardo por causa de problemas físicos. Steur caiu de mau jeito após uma disputa forte com o meio-campista Sander Berge, do Fulham.

À primeira vista, os problemas não parecem graves, confirmou Jaissle após a partida. O treinador já falou diversas vezes sobre sua cautela em dar muitos minutos na intensa Premier League a jovens mais vulneráveis fisicamente, como Steur, Aladji Bamba (20) e Bazoumana Touré (20).

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"Acho que ele está bem, está tudo certo", disse Jaissle sobre Steur após a partida. "Ele sentiu que sua condição física ainda não está totalmente no nível necessário. Já disse isso antes. É normal quando se contrata um jogador jovem. Ele precisa se acostumar, mas foi fantástico."

O Newcastle atravessa uma fase ruim. Antes do empate com o Fulham, sofreu derrotas consecutivas para o Everton, pela Premier League e pela Copa da Liga Inglesa. Antes disso, os Magpies venceram o Crystal Palace, mas, no período anterior, Aston Villa e Coventry City levaram a melhor sobre o Newcastle, que atualmente ocupa a 11ª posição na Premier League.

Na tentativa de sair da espiral negativa, Jaissle já recebeu boas notícias do departamento médico. Lewis Miley, Fernández-Pardo e Toni Livramento se recuperaram de suas lesões e estão novamente disponíveis. Miley e Fernández-Pardo voltaram a jogar contra o Fulham após o intervalo. Depois da pausa para as seleções, o Newcastle retoma sua campanha na Premier League em casa, contra o líder Arsenal.