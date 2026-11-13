De acordo com o site francês "Foot Mercato", Fernandes publicou em sua conta no "Instagram" uma foto ao lado de Carrick, acompanhada de uma mensagem curta em que disse: "Obrigado por tudo, treinador".
Mas a publicação foi recebida com críticas por parte de alguns torcedores do Manchester United, que condenaram o momento da mensagem e consideraram que o capitão da equipe não apresentou o nível esperado dele ao longo da temporada, especialmente diante da queda nos resultados e no desempenho.
A publicação registrou uma onda de comentários irritados, com um dos torcedores descrevendo a atitude do jogador português como "falta de respeito", enquanto outro criticou seu desempenho durante toda a temporada, considerando que ele não está em posição de agradecer ao treinador após a atuação apresentada pela equipe.
Alguns seguidores também questionaram o momento da mensagem de Fernandes e consideraram que ela veio em uma hora inadequada, justamente quando o clube passa por uma crise esportiva e se prepara para uma nova fase no comando técnico.
As críticas ganharam ainda mais intensidade por causa de posicionamentos anteriores do capitão do Manchester United, depois que ele dirigiu críticas públicas à abordagem tática adotada por Carrick, após a pesada derrota diante do Como na Liga dos Campeões da Europa no mês passado.
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Fernandes criticou a ausência de pressão ofensiva, considerando que deixar grandes espaços para os adversários lhes dá a oportunidade de ganhar confiança e impor seu estilo durante as partidas.
O meio-campista português disse, em declarações à rede "TNT Sports", que a decisão de não recorrer à pressão individual cabe à comissão técnica, apontando que as equipes adversárias se beneficiam dos espaços disponíveis à frente delas.
Quando questionado sobre a responsabilidade do treinador, explicou que definir o estilo tático não é da sua competência, mas enfatizou a necessidade de ter mais coragem sob pressão e de arriscar a aplicação da pressão alta sobre os adversários.
Fernandes não foi o único jogador, segundo o jornal "The Sun", a manifestar reservas quanto aos ajustes táticos feitos por Carrick, já que a publicação apontou que vários jogadores experientes dentro do vestiário não estavam satisfeitos com a nova abordagem e preferiam o retorno ao sistema adotado pelo treinador durante seu período interino na temporada passada, o que acrescentou ainda mais polêmica sobre a natureza da relação entre os jogadores e a comissão técnica.
Esses desdobramentos acontecem na sequência da decisão do Manchester United de dispensar Carrick, em meio a uma crise de resultados que empurrou a equipe para a zona de rebaixamento da Premier League, ao mesmo tempo em que se prepara para a chegada de Mauricio Pochettino ao comando técnico.