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Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, provocou ampla polêmica entre os torcedores do clube inglês, após publicar uma mensagem de despedida para Michael Carrick, horas depois do anúncio da demissão do treinador, em um movimento que trouxe de volta à tona as divergências anteriores entre as duas partes a respeito das opções táticas, e levantou questionamentos sobre a postura do jogador diante da crise pela qual o time passa.

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De acordo com o site francês "Foot Mercato", Fernandes publicou em sua conta no "Instagram" uma foto ao lado de Carrick, acompanhada de uma mensagem curta em que disse: "Obrigado por tudo, treinador".

Mas a publicação foi recebida com críticas por parte de alguns torcedores do Manchester United, que condenaram o momento da mensagem e consideraram que o capitão da equipe não apresentou o nível esperado dele ao longo da temporada, especialmente diante da queda nos resultados e no desempenho.

A publicação registrou uma onda de comentários irritados, com um dos torcedores descrevendo a atitude do jogador português como "falta de respeito", enquanto outro criticou seu desempenho durante toda a temporada, considerando que ele não está em posição de agradecer ao treinador após a atuação apresentada pela equipe.

Alguns seguidores também questionaram o momento da mensagem de Fernandes e consideraram que ela veio em uma hora inadequada, justamente quando o clube passa por uma crise esportiva e se prepara para uma nova fase no comando técnico.

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As críticas ganharam ainda mais intensidade por causa de posicionamentos anteriores do capitão do Manchester United, depois que ele dirigiu críticas públicas à abordagem tática adotada por Carrick, após a pesada derrota diante do Como na Liga dos Campeões da Europa no mês passado.

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Fernandes criticou a ausência de pressão ofensiva, considerando que deixar grandes espaços para os adversários lhes dá a oportunidade de ganhar confiança e impor seu estilo durante as partidas.

O meio-campista português disse, em declarações à rede "TNT Sports", que a decisão de não recorrer à pressão individual cabe à comissão técnica, apontando que as equipes adversárias se beneficiam dos espaços disponíveis à frente delas.

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Quando questionado sobre a responsabilidade do treinador, explicou que definir o estilo tático não é da sua competência, mas enfatizou a necessidade de ter mais coragem sob pressão e de arriscar a aplicação da pressão alta sobre os adversários.

Fernandes não foi o único jogador, segundo o jornal "The Sun", a manifestar reservas quanto aos ajustes táticos feitos por Carrick, já que a publicação apontou que vários jogadores experientes dentro do vestiário não estavam satisfeitos com a nova abordagem e preferiam o retorno ao sistema adotado pelo treinador durante seu período interino na temporada passada, o que acrescentou ainda mais polêmica sobre a natureza da relação entre os jogadores e a comissão técnica.

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Esses desdobramentos acontecem na sequência da decisão do Manchester United de dispensar Carrick, em meio a uma crise de resultados que empurrou a equipe para a zona de rebaixamento da Premier League, ao mesmo tempo em que se prepara para a chegada de Mauricio Pochettino ao comando técnico.