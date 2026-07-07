Falta apenas um passo para que Jesus assuma o comando da seleção de Portugal

Roberto Martínez anunciou oficialmente o fim de sua gestão como técnico da seleção portuguesa, após três anos e meio no cargo desde janeiro de 2023, na sequência da eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, enquanto a Federação Portuguesa decidiu quem seria seu sucessor, escolhendo o experiente técnico Jorge Jesus.

O jornal português “A Bola” revelou que o presidente da Federação, Pedro Brouença, escolheu Jesus, de 71 anos, para comandar a “Seleção” nas edições do Campeonato Europeu de 2028 e da Copa do Mundo de 2030, que serão sediadas pela Portugal em parceria com a Espanha e o Marrocos.

Martinez disse em uma coletiva de imprensa: “É o fim de uma etapa, e agora é importante que haja uma nova pessoa no comando. É direito do presidente escolher seu técnico, e eu agradeço todo o apoio que me deram”, confirmando que seu contrato não será renovado após o término.

A nomeação de Jesus ocorre após sua saída do clube saudita Al-Nassr no final da última temporada. Está previsto que ele se encontre com Braga assim que a delegação portuguesa retornar da Copa do Mundo para assinar oficialmente o contrato, em uma iniciativa que visa restaurar a estabilidade e reconstruir a confiança após o recente fracasso.

Martínez havia assumido o cargo no lugar de Fernando Santos após a Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas seu fracasso em alcançar conquistas concretas, apesar de contar com uma geração excepcional de astros, acelerou sua saída em meio a críticas generalizadas da torcida e da mídia.