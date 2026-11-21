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O goleiro do FC Groningen, Lovro Stubljar, cometeu uma falha enorme na noite de sábado, na partida contra o sc Heerenveen. Dylan Vente aproveitou o erro para abrir o placar. O jogo terminou em 1 a 3.

O goleiro, que jogou por causa da suspensão de Etienne Vaessen, já não vinha bem na partida antes da falha decisiva.

No início do jogo, o goleiro esloveno já havia entregado a bola ao Heerenveen, e Vente marcou. Na ocasião, Stubljar foi salvo pelo assistente, que assinalou impedimento.

Pouco depois, veio o erro. A bola rolou em direção ao goleiro, que parecia poder pegá-la sem dificuldade. Vente já lamentava o ataque frustrado.

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Naquele momento, o goleiro de 22 anos deixou a bola escapar das mãos sem querer, e Vente só precisou empurrá-la para o gol vazio: 0 a 1.

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Após o intervalo, o Groningen empatou rapidamente. Pelle Clement conseguiu passar a bola para Thom van Bergen. O atacante dominou e chutou forte no canto oposto: 1 a 1.

O empate não durou muito. A quinze minutos do fim, Vente cabeceou após um cruzamento preciso de Jakob Trenskow e mandou a bola para o gol de Stubljar, que mais uma vez não foi bem no lance.

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Aos 80 minutos, Dirk Proper definiu a partida. O meio-campista recebeu a bola de Ringo Meerveld, conseguiu se livrar da marcação e marcou no canto mais próximo: 1 a 3.