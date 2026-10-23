O alemão Jens Wiessing, treinador do Al-Ittihad, revelou o motivo de ter apostado no meio-campista colombiano Richard Ríos na posição de zagueiro central durante o confronto com o Al-Diriyah pela Liga Roshn.

O Al-Ittihad venceu o Al-Diriyah pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

A partida contou com a participação de Richard Ríos na posição de zagueiro central no segundo tempo, após a saída do defensor Saad Al-Mousa para a entrada do meio-campista senegalês Dion Lopy no intervalo.

Wiessing comentou o assunto em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", onde disse: "Saad Al-Mousa acaba de retornar de uma lesão muito longa, participou e jogou de maneira excelente, mas fui obrigado a substituí-lo por causa do cartão amarelo, e não quis correr riscos com ele".

E acrescentou: "O fato de Richard Ríos ter atuado como zagueiro central não é falta de confiança nos jogadores jovens, mas sim o momento delicado, e isso não significa que vou apostar nele sempre, mas preciso encontrar soluções".

Sobre se vinha sofrendo no aspecto defensivo com a ausência de Hassan Kadesh por lesão, o treinador alemão respondeu: "A equipe do Al-Diriyah não nos ameaçou em nenhum momento na partida de hoje".

Ele também falou sobre a possibilidade de fixar Mukhtar Ali no meio-campo ao lado de Richard Ríos em detrimento de Dion Lopy, dizendo: "É uma pergunta difícil, as decisões tomamos conforme as circunstâncias da partida".

E explicou: "Temos várias opções na posição do jogador número 6, como Mukhtar Ali, (Dion) Lopy, Richard (Ríos), Mohamed Fallatah, e até Ahmed Al-Ghamdi joga nessa posição porque é um jogador inteligente".

E prosseguiu: "Seis jogadores conseguem jogar aqui, não posso dizer que há uma dupla melhor do que a outra, temos a variedade e eles já jogaram bem antes, e minha escolha é pelo melhor para cada confronto".

Sobre a partida, disse: "Estou feliz com a atuação, o resultado e a vitória, um triunfo merecido em nosso campo, um confronto com caráter especial do ponto de vista da tabela e da falta de tempo".

E concluiu: "Poupamos um pouco de esforço porque marcamos o primeiro gol, e mantivemos o gol sem ser vazado, tivemos várias chances que, se as tivéssemos convertido, as coisas teriam sido mais fáceis".

Vale lembrar que a vitória elevou a pontuação do Al-Ittihad para 23 pontos, com os quais ocupa a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, o que o deixa próximo de disputar o título.