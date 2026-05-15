Fabrizio Romano traz grandes novidades sobre o cargo de técnico no Manchester United

Michael Carrick continuará como técnico do Manchester United na próxima temporada, segundo informou Fabrizio Romano na tarde desta sexta-feira.

Segundo o especialista em transferências, já estava claro nas últimas semanas como seria o futuro do técnico interino no Manchester United.

O plano foi aprovado por Sir Jim Ratcliffe e o acordo deve ser finalizado em breve. O contrato será assinado por dois anos, com opção de prorrogação por mais um ano, ou diretamente por três anos.

O inglês foi questionado na tarde de sexta-feira, durante a coletiva de imprensa antes do confronto da Premier League contra o Nottingham Forest, sobre seu futuro em Old Trafford. “Não posso dizer muito sobre isso. A situação está clara para todos e não há muitas mudanças.”

Carrick confirmou que uma decisão será tomada em breve. “Minha situação será decidida muito em breve. Todos nós sempre soubemos que isso aconteceria no final da temporada. Se é que não vai acontecer só depois da temporada.”

Carrick assumiu o comando dos Red Devils após a demissão de Rúben Amorim. Até agora, Carrick comandou quinze partidas.

Sob sua liderança, o Manchester United conquistou 33 pontos. O clube venceu dez vezes e empatou três vezes. O terceiro lugar pode ser garantido definitivamente no domingo, contra o Nottingham Forest. O United volta à Liga dos Campeões após três anos.