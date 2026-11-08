Fàbregas: "Inter é forte demais, a melhor da Europa nas transições"

Cesc Fabregas, técnico do Como, falou à DAZN após a derrota para a Inter:

"Não começamos bem, erramos muito e faltou confiança. Podemos falar de muitas coisas, até do gramado, mas a Inter foi melhor do que nós. Eles são fortes demais. Jogar a cada três dias é uma realidade diferente para nós em relação ao que fizemos até agora. Hoje, não devemos massacrar ninguém, mas agradecer aos jogadores e parabenizar a Inter, porque foi melhor do que nós. Mas tenho orgulho dos nossos jogadores."

"Não precisamos de desculpas, nem quando vencemos seis partidas seguidas, nem hoje. Minha responsabilidade é ajudar o time e encontrar soluções. Naquele caso, a solução era defensiva, não ofensiva. Precisávamos de equilíbrio. Perdemos a partida com dois gols sofridos após perder a bola no meio-campo, em duas transições. Isso abala a confiança. Eles são os mais fortes da Europa nas transições."

"A Inter é um dos melhores times nos contra-ataques e nas bolas paradas. Barella deveria ter levado cartão amarelo, mas fazem bem em deixar o jogo correr. Precisamos da experiência deles. Milla diz que somos um time bonzinho demais."