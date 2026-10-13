Cesc Fábregas tem gostado de assistir ao Feyenoord nesta temporada, afirmou o técnico do Como nesta terça-feira, em conversa com a imprensa. Segundo o treinador do adversário na Liga dos Campeões, a equipe de Roterdã joga um futebol reconhecível, com identidade própria.

Fábregas assistiu a várias partidas do Feyenoord nas últimas semanas e sabe que o time comandado por Giovanni van Bronckhorst está em boa fase. "No campeonato, eles jogam de forma muito dominante e têm uma maneira clara de jogar. Muitos jogadores são agradáveis de ver em campo", disse o ex-meio-campista de clubes como Arsenal e Barcelona.

O técnico do Como está especialmente impressionado com a intenção ofensiva do Feyenoord, líder da Vriendenloterij Eredivisie. "Há muita qualidade em campo, e eles sempre procuram uma solução para avançar. O Feyenoord quer atacar e dominar. É um desafio para nós e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de conhecer outra maneira de jogar na Europa."

"Para nós, será uma ótima experiência jogar fora da Itália. Estudamos o Feyenoord a fundo, estamos preparados e sabemos quem vamos enfrentar. Será um teste fantástico para nós na quarta-feira", afirmou Fábregas, antes de elogiar Van Bronckhorst.

"A identidade que ele deu ao Feyenoord chama a atenção. É muito claro o que eles tentam fazer. É um time muito técnico, com uma maneira ambiciosa de jogar futebol. O Feyenoord quer atacar e dominar a partir de um 4-3-3 clássico, como vemos com frequência em equipes holandesas e espanholas."

Fábregas, portanto, aprecia a qualidade técnica do adversário na Liga dos Campeões. "Parabéns ao clube, ao treinador, aos jogadores e à comissão técnica. Porque, quando assisto aos jogos do Feyenoord, gosto do que vejo."

O Como começou sua trajetória na Liga dos Campeões com uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. O Feyenoord busca uma recuperação, já que, no mês passado, perdeu por 5 a 1 fora de casa para o Barcelona.