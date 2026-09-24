Em uma declaração ousada que reflete o tamanho de sua confiança e ambição, o meio-campista espanhol Fabián Ruiz quebrou o silêncio para se colocar com força na disputa pela Bola de Ouro de 2026. O jogador, que conquistou tudo com o Paris Saint-Germain e a seleção espanhola nesta temporada, acredita que seu sonho é legítimo e que o tempo do monopólio dos atacantes sobre o prêmio chegou ao fim.

No momento em que o debate começou cedo em torno da identidade do vencedor da Bola de Ouro, e em meio a nomes de peso como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri e Ousmane Dembélé, um novo nome ganha força na lista: o espanhol Fabián Ruiz.

E o jogador do Paris Saint-Germain não escondeu o sorriso quando o jornal espanhol "AS" o questionou sobre a possibilidade de ser coroado com o prêmio individual mais cobiçado, respondendo com uma frase à moda da célebre expressão de seu companheiro Aymeric Laporte: "Por que não sonhar com ela?"

Fabián disse em sua longa entrevista: "A verdade é que, no nível do time, fui o jogador que mais conquistou títulos. Acredito que sejam sete títulos nos últimos anos. Estou muito feliz com esta temporada e com o que conquistei. Sinto minha importância no Paris Saint-Germain e com a seleção nacional, e isso é importante para qualquer jogador".

E acrescentou: "A Bola de Ouro é um título maravilhoso, algo que todo jogador deseja conquistar. Que as pessoas falem de mim, fico feliz que meus esforços sejam reconhecidos. Vou tentar terminar a temporada na posição mais alta possível, e por que não sonhar com isso? Não vou mentir para vocês, todos os jogadores gostam de ser reconhecidos por seus esforços, exatamente como em qualquer outra profissão".

O fim do monopólio dos atacantes

Fabián Ruiz, natural da cidade andaluza de Los Palacios, acredita que o futebol mudou e que os prêmios individuais não são mais exclusividade de quem apenas marca gols, citando a coroação de seu companheiro de seleção Rodri em 2024 e, antes dele, Luka Modric.

E explicou: "Nos últimos anos, as outras posições passaram a ter grande importância e valor, o que, na minha opinião, é extremamente relevante. O time é formado por 11 jogadores, incluindo os reservas, e acredito que o zagueiro ou o goleiro não são menos importantes que o atacante. Isso é importante para o mundo do futebol, especialmente para os jogadores jovens, que olhem também para as outras posições, não apenas para marcar gols. As partidas são decididas marcando gols, mas a vitória, no final, é o esforço de todo o time".

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Dembélé e o espírito do vestiário

E sobre seu concorrente e companheiro no Paris, Ousmane Dembélé, que conquistou o prêmio no ano passado e teve Fabián como testemunha próxima, ele disse: "Ousmane é uma pessoa muito amigável, e sempre diz que o trabalho coletivo é a chave dos prêmios individuais, e que, sem a ajuda de sua equipe, ele não teria conseguido. Ele mereceu totalmente".

E apesar de acreditar que os trinta candidatos "estão ali por um bom motivo, e há jogadores especiais que fizeram uma grande temporada", Fabián não escondeu seu vínculo com o vestiário do Parque dos Príncipes: "Se um dos meus companheiros de vestiário vencer, será muito melhor".

A marca de Enrique e De la Fuente

E Fabián não esqueceu o grande mérito de dois treinadores que tiveram papel central em sua explosão nesta temporada: Luis Enrique no Paris e Luis de la Fuente na seleção.

Ele foi titular na final da Liga dos Campeões da Europa e na final da Copa do Mundo de Clubes com o PSG, e carrega um número excepcional com "La Roja", tendo disputado 50 partidas sem derrota.

E comentou, em tom de brincadeira, sobre esse número: "Às vezes não quero dizê-lo em voz alta para não quebrar essa sequência, mas sim, 50 partidas com a seleção sem derrota. Vamos torcer para que continue por mais tempo. Isso seria bom para mim, mas acima de tudo para a seleção nacional".

E encerrou sua fala com uma mensagem de gratidão, lembrando a célebre frase de De la Fuente sobre ele antes da Eurocopa de 2024: "Se ele não se chamasse Fabián, seria mais famoso".

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E disse: "Sempre disse isso, estou feliz com o carinho que vejo das pessoas. Tenho o reconhecimento de quem me importa, dos que são próximos de mim: meus treinadores, meus companheiros de time. Isso é o mais importante para mim, aqueles com quem passo todos os dias. É sempre bonito quando o trabalho de alguém é reconhecido".