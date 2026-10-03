A F-Side completa exatamente cinquenta anos neste sábado. A torcida organizada do Ajax comemorou o jubileu soltando fogos de artifício em massa e puxando cantos em três locais especiais de Amsterdã.
No Estádio Olímpico, na Johan Cruijff ArenA e na Middenweg, onde ficava o antigo estádio De Meer, os torcedores se reuniram para celebrar a festa.
A F-Side foi fundada em 3 de outubro de 1976, durante a partida do Ajax contra o VVV no De Meer. A torcida organizada surgiu no lado de Diemen, no Setor F, e se inspirou na cena hooligan britânica ao pensar no nome.
A F-Side começou pequena, mas foi crescendo cada vez mais e acabou se tornando determinante para a atmosfera no De Meer, no Estádio Olímpico, onde se jogava em competições europeias e em duelos de risco, e desde 1996 também na Johan Cruijff ArenA.