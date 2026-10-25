Expulsão e explosão de fúria: por que Allegri perdeu a cabeça durante o clássico entre Napoli e Roma?

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, insistiu que não cometeu nenhum erro que justificasse sua expulsão durante o emocionante empate entre o clube de Nápoles e a Roma por 3 a 3, mas sua reação furiosa levou membros da comissão técnica a intervir para tentar controlá-lo e impedir que a situação escalasse.

O árbitro mostrou o cartão vermelho direto a Allegri na linha lateral, momentos após a validação do gol de Leonardo Balerdi, que empatou a partida em 3 a 3, depois da revisão técnica do árbitro de vídeo (VAR) e da confirmação do árbitro de que o gol era válido.

O Napoli havia reclamado de uma falta cometida por Balerdi sobre Sam Beukema durante a jogada que resultou no gol e, apesar de ter havido um contato entre os jogadores, ele ocorreu bem antes de o gol ser marcado.

Beukema havia se levantado e voltado a participar da jogada, antes de cair novamente segurando as costelas, e isso somente depois de o gol ter sido marcado.

Davide Bernardi, repórter da rede DAZN na linha lateral, esclareceu que Allegri disse ao quarto árbitro Juan Luca Sacchi: "Se você não anular esse gol...".

Após o fim da revisão técnica do árbitro de vídeo (VAR), sem que o árbitro fosse chamado para revisar o lance, Allegri começou a se afastar da linha lateral.

Mas o técnico não conseguiu se retirar, depois que o quarto árbitro Sacchi chamou a atenção do árbitro Andrea Colombo, que lhe mostrou o cartão vermelho.

Allegri gritou: "O que foi que eu disse? Me diga o que eu disse? Não, não!", enquanto tirava o casaco e fazia menção de jogá-lo, mas desta vez o manteve na mão, ao contrário de situações anteriores.

O técnico do Napoli começou a se afastar da área furioso, antes de voltar em direção ao gramado e ao quarto árbitro, enquanto membros da comissão técnica tentavam com toda a força segurá-lo e impedir que avançasse.

Com isso, ficou confirmada a ausência de Allegri no próximo confronto contra o Monza, marcado para o meio da semana, mas sua reação furiosa após a expulsão pode fazer com que sua suspensão seja estendida por mais de uma partida.