Expulsão e dois gols: Liverpool desaba diante do Manchester City em 6 minutos

O Liverpool sofreu um duro golpe diante do Manchester City, depois que sua superioridade no andamento do jogo se transformou em colapso em apenas 6 minutos, que começaram com a expulsão do holandês Ryan Gravenberch aos 62 minutos, antes de o time azul aproveitar a vantagem numérica e marcar dois gols consecutivos, por meio de Erling Haaland e Jérémy Doku, aos 65 e aos 68 minutos.

O minuto 62 foi o ponto de virada mais marcante da partida, quando Gravenberch recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta em Jérémy Doku no início de um contra-ataque do Manchester City. O meio-campista holandês deixou o gramado e obrigou sua equipe a completar o confronto com dez jogadores durante a última meia hora.

A expulsão veio em um momento difícil para o Liverpool, que havia começado a impor seu domínio no andamento do jogo e a ameaçar o gol do Manchester City de mais de uma maneira, mas a desvantagem numérica deu aos visitantes a chance de explorar os espaços e mudar o rumo da partida de forma rápida.

O Manchester City não esperou muito para aproveitar a situação: o norueguês Erling Haaland marcou o gol da abertura do placar aos 65 minutos, punindo rapidamente o Liverpool pela perda de um de seus jogadores e dando à sua equipe a vantagem em um confronto que seguia de forma diferente antes do momento da expulsão.

Apenas 3 minutos depois, Jérémy Doku voltou a atingir a defesa do Liverpool, após avançar pelo lado esquerdo e disparar um belo chute encurvado que morreu nas redes do goleiro brasileiro Alisson Becker aos 68 minutos, ampliando a vantagem do Manchester City e colocando os donos da casa em uma situação extremamente complicada.

Assim, apenas 6 minutos se transformaram em um pesadelo para o Liverpool, que levou dois gols após a expulsão de Gravenberch, em uma cena que refletiu o grande impacto do cartão vermelho no equilíbrio da equipe e deu ao Manchester City uma vantagem importante para se aproximar de decidir o confronto no estádio de Anfield.

O Manchester City ficou perto de conquistar os três pontos e elevar sua pontuação a 18 pontos em 6 partidas, mantendo sua largada com 100% de aproveitamento e assumindo a liderança isolada do Campeonato Inglês, enquanto o Liverpool passou a estar ameaçado de sofrer sua primeira derrota na Premier League nesta temporada, depois que suas contas desmoronaram em poucos minutos.



