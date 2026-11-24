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Dois lances parecidos, decisões totalmente diferentes? Um jogador é expulso sentado no banco de reservas, enquanto outro protesta e grita na cara do árbitro e não leva nem cartão amarelo.

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Esta é a imagem que reacendeu a polêmica na Espanha e reabriu o debate sobre dois pesos e duas medidas na arbitragem de LaLiga, depois que o Barcelona voltou a se ver no centro de uma tempestade de decisões controversas.

A história começou no banco de reservas do Barcelona, onde Fermín López foi expulso após reclamar com o quarto árbitro. A expulsão não aconteceu por uma entrada violenta ou por uma briga dentro de campo, mas por palavras dirigidas à equipe de arbitragem, que o árbitro considerou uma ofensa digna de cartão vermelho direto. O jogador andaluz deixou o campo furioso.

Mas a surpresa que provocou a revolta no Barcelona, de acordo com o "Mundo Deportivo", é que quem encarou Fermín e lhe disse "não mexa comigo" e "não brinque comigo" foi ninguém menos que o árbitro assistente Alejandro Clemente Ortuño, o mesmo árbitro que já havia suportado uma enxurrada de protestos de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, sem lhe dar qualquer advertência. Pelo contrário, conversou com ele com calma e compreendeu sua posição.

Foi aí que o jornal espanhol levantou uma pergunta que ecoa em todos os programas esportivos da Espanha: por que Fermín é tratado com dureza, enquanto Mbappé é tratado com gentileza? E por que o jogador do Barcelona é expulso do banco, enquanto o atacante do Real Madrid pode protestar sem punição?

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E a questão não se limita a esse lance. Segundo o jornal, o árbitro principal da partida é Hernández Hernández, um nome que não traz boas lembranças à torcida do Barcelona. Ele é o mesmo árbitro que fez o Barcelona perder o título do campeonato em 2017, ao não validar um gol legítimo em que a bola ultrapassou a linha do gol do Real Betis por um metro inteiro, em um dos erros de arbitragem mais famosos da história de LaLiga.

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Ele também foi o árbitro que apitou a primeira partida de Hansi Flick no campeonato e se recusou a marcar um pênalti claro após um toque de mão de Tchouaméni que impediu um gol de Ferran Torres, além de anular um quinto gol do Barcelona, uma verdadeira obra de arte do próprio Fermín López.

Na partida contra o Villarreal, Flick reclamou publicamente que o quarto árbitro e seu assistente não deram nenhuma atenção ao banco do Barcelona durante todo o jogo e se recusaram a dialogar com ele, enquanto conversavam com os jogadores do time adversário.

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A polêmica surge em uma semana repleta de erros. Na mesma semana em que o Comitê Técnico de Árbitros admitiu que o VAR deveria ter anulado o pênalti marcado a favor de Mbappé em Santander, a mesma tecnologia ignorou uma simulação clara do jogador francês dentro da área do Celta de Vigo, sem qualquer intervenção.

Por outro lado, não foi marcado um pênalti para o Barcelona após falta em Gordon no Camp Nou, o que aumentou a sensação do clube catalão de que está pagando o preço de erros repetidos, enquanto seu rival recebe proteção especial.

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Muitos no Barcelona acreditam que o que está acontecendo não é coincidência, mas sim resultado de anos de pressão midiática, por meio do canal de televisão do Real Madrid, das entrevistas coletivas de Mourinho e da insistência constante de Florentino Pérez no caso Negreira. Segundo essa visão, isso fez com que os árbitros passassem a pender sempre para o mesmo lado, por medo de ataques.

Apesar de toda essa polêmica, Fermín terá de cumprir uma suspensão de duas partidas, depois que seu protesto foi considerado excessivo. Mas a questão maior continuará em aberto: o que aconteceu foi apenas um erro de arbitragem passageiro? Ou é mais uma lição que confirma que a justiça em LaLiga já não é medida com a mesma régua para todos?