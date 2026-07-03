Explosão após o jogo: o técnico da seleção deixa Mahrez completamente furioso, que decide se aposentar imediatamente da seleção da Argélia

Houve uma grande confusão no vestiário da Argélia após a derrota para a Suíça na manhã de sexta-feira, segundo informou o jornalista argelino Dean Ammi, que já trabalhou na BBC.
Já aos dez minutos, Breel Embolo colocou a seleção europeia na frente. Ele recebeu a bola pela lateral após uma excelente jogada de Johan Manzambi.
No segundo tempo, Dan Ndoye selou o resultado um minuto após o reinício. O atacante chutou com força de fora da grande área e acertou o alvo.
A Argélia quase não teve chances. Após o jogo, Riyad Mahrez ficou furioso com o técnico Vladimir Petkovic. O treinador de origem suíça foi visto, ao final da partida, abraçando os jogadores da Suíça.
Petkovic, que comandou a seleção suíça entre 2014 e 2021, estava, segundo Mahrez, sendo excessivamente cordial com os jogadores do time adversário.
No vestiário, Mahrez explodiu de raiva contra o técnico, após o que decidiu imediatamente encerrar sua carreira na seleção da Argélia.