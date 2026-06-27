Exclusivo para o Koora... Crispó conta com a confiança de Ronaldo e entra nos planos de clubes da Arábia Saudita e do Catar

O argentino Hernán Crespo, técnico do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e ex-técnico do Al-Duhail, do Catar, está prestes a retornar à região árabe, após ter chamado a atenção de clubes sauditas e catarenses interessados em contratá-lo antes do início da nova temporada.

Crispó se prepara para seu próximo passo, avaliando as propostas e opções disponíveis antes de tomar a decisão de retornar, após sua última passagem pelo São Paulo, do Brasil.

Uma fonte disse ao Koora que o técnico argentino é a primeira opção da diretoria do Al-Sadd, do Catar, para substituir o italiano Roberto Mancini.

A fonte acrescentou que Crispo também está na mira de clubes sauditas, sem revelar os nomes dos clubes.

No entanto, o Al-Ittihad e o Al-Nassr são os mais prováveis, já que ambos buscam novos treinadores para substituir Sérgio Conceição e Jorge Jesus.

Segundo a mesma fonte, Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr e proprietário do Almería, recomendou a contratação de Crespo como técnico do time espanhol; no entanto, a diretoria do clube acabou optando por contratar outro técnico que também estava entre os candidatos considerados pelos dirigentes.

O técnico argentino, de 50 anos, levou o Al-Duhail a conquistar a tríplice coroa — campeonato, copa e copa da liga — na temporada 2022-2023, antes de conduzir o Al-Ain ao título da Liga dos Campeões da Ásia na temporada seguinte.

Vale lembrar que o nome de Crespo foi recentemente associado ao comando de vários clubes europeus, entre os quais se destacam o Rayo Vallecano, o Marselha, a Lazio e o Parma.

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