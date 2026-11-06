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GOAL
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Exclusivo para Kooora: surpresa aguardada no futuro de estrela da seleção do Egito

R. Rabia
Al-Ain
Al Ahly
Egito
Emirados Árabes Unidos

Nível impressionante apresentado pelo craque do Egito

A seleção do Egito conta com um conjunto de nomes que atuam como profissionais tanto no Golfo quanto na Europa, o que abriu as portas para que alguns deles permaneçam no exterior ou retornem por meio de outros clubes.

Leia também: Exclusivo para a Kooora: a verdade sobre o desejo da Federação Saudita de contratar Imam Ashour

Nos últimos dias, circularam diversas reportagens da imprensa sobre o desejo do clube egípcio Al Ahly de reaver seu ex-zagueiro Ramy Rabia, que atua pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo uma fonte da Kooora dentro do Al Ain, dos Emirados, a diretoria do clube está aberta a renovar o contrato de Ramy Rabia, que se encerra em junho do próximo ano, com uma pequena melhoria em seu salário anual.

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A fonte esclareceu que a diretoria do Al Ain considera que Rabia é capaz de render por pelo menos mais uma temporada, após as grandes atuações que apresentou desde que chegou ao clube no verão de 2025.

Ao mesmo tempo, o astro egípcio pretende dar continuidade à sua trajetória no exterior, especialmente porque se sente confortável com a equipe dos Emirados e almeja conquistar diversos títulos no próximo período.

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