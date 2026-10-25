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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Exclusivo para Kooora: insatisfação no Al-Hilal devido ao adiamento da partida contra o Al-Nassr!

Al-Nassr x Al-Wasl
Al-Nassr
Al-Wasl
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Reviravolta emocionante

Há um clima de insatisfação dentro da diretoria do Al-Hilal por causa do adiamento da partida de seu maior rival, o Al-Nassr, contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, segundo o que fontes especiais revelaram ao "Kooora".

A Confederação Asiática de Futebol havia decidido adiar a partida entre Al-Nassr e Al-Wasl, que estava marcada para a noite da próxima segunda-feira, na competição asiática, por conta de questões logísticas e dos acontecimentos pelos quais a região passa atualmente.

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De acordo com o que uma fonte interna do Al-Hilal relatou ao "Kooora", a diretoria do clube azul sente-se insatisfeita com a postura contraditória da Confederação Asiática de Futebol após o adiamento da partida entre Al-Nassr e Al-Wasl.

A fonte esclareceu que o Al-Hilal havia solicitado à Confederação Asiática o adiamento de sua partida contra o Al-Sadd, por causa das condições pelas quais a região passa, mas seu pedido foi recusado, e o clube foi informado da necessidade de viajar por via terrestre, e que, caso descumprisse a decisão, seria confirmada sua desistência da competição.

A diretoria do Al-Hilal sente-se irritada com o fato de a partida realizada na rodada passada não ter sido adiada, e deseja a aplicação do princípio de igualdade entre todas as equipes, especialmente por estar na disputa de todos os títulos.

Vale lembrar que o Al-Hilal havia vencido o Al-Sadd no Catar por dois gols a zero, e lidera atualmente a tabela de classificação com 6 pontos, após conquistar a vitória nas duas primeiras rodadas.

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