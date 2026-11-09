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Exclusivo para Kooora: 3 candidatos a deixar o Al-Ittihad saudita em janeiro

Al-Ittihad
Campeonato Saudita
J. Wissing
Arábia Saudita
Alemanha

Reviravoltas emocionantes dentro do Al-Ahly

O alemão Jens Wiesing, treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, começou a traçar os contornos das mudanças que pretende realizar no elenco do "Decano" durante a próxima janela de transferências de inverno, no âmbito de sua busca por remodelar a equipe de acordo com suas ideias táticas e suas necessidades dentro de campo.

A "Kooora" soube, por meio de uma fonte próxima ao Al-Ittihad, que Wiesing caminha para dispensar pelo menos três jogadores durante o próximo mês de janeiro, com o objetivo de abrir vagas no elenco e dar à diretoria a oportunidade de contratar novos elementos capazes de executar suas exigências táticas.

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A fonte esclareceu que o treinador alemão não está totalmente satisfeito com o rendimento de alguns nomes presentes no elenco atual, e considera que há necessidade de realizar mudanças em mais de uma posição. O atacante saudita Saleh Al-Shehri surge como principal candidato a deixar o clube, diante do desejo de Wiesing de contratar um centroavante mais jovem.

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Acrescentou que o treinador apresentará um relatório técnico à diretoria do clube nos próximos dias, incluindo sua avaliação de alguns jogadores e suas recomendações sobre o futuro deles, em meio a expectativas de que o relatório inclua outros dois nomes: Muadh Faqihi e Hamed Al-Ghamdi, tornando o trio os principais candidatos a deixar a equipe em janeiro, a menos que surjam novidades nos cálculos da comissão técnica.

O Al-Ittihad disputa com força, durante a atual temporada, diversos títulos, especialmente a Liga dos Campeões da Ásia de Elite e a Liga Roshn Saudita, e, portanto, busca incorporar elementos capazes de alcançar o sucesso esperado.

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