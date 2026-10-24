Exclusivo para a "Goal": Inzaghi vai deixar o Al-Hilal?

Os acontecimentos esquentaram nos últimos dias em torno do envolvimento do italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em negociações com a diretoria da Juventus para assumir o comando técnico da equipe no próximo período.

A Juventus vive um momento de instabilidade nas competições da atual temporada, por causa da irregularidade dos resultados sob o comando do treinador italiano Luciano Spalletti, que entrou em atritos com alguns jogadores, além da divergência de pontos de vista com a diretoria.

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Com base nisso, a diretoria da Juventus decidiu se desfazer de Spalletti no próximo período, caso os resultados continuem em queda, e já iniciou suas negociações com alguns substitutos, encabeçados por Inzaghi, segundo diversas fontes italianas confiáveis.

De acordo com o que afirmou uma fonte próxima ao Al-Hilal em declarações exclusivas à " Kooora ", Inzaghi não entrou em nenhuma negociação com a Juventus, como se comentou nos últimos dias, pois o treinador italiano está atualmente focado em alcançar seus objetivos com o Al-Hilal.

E explicou: "Inzaghi tem contrato com o Al-Hilal que se estende até o fim da temporada, e o clube até agora não definiu seu futuro, seja pela continuidade ou pela saída após o término desse período, já que o verdadeiro critério de avaliação é a sua capacidade de conquistar a dobradinha do Campeonato e da Ásia".

Inzaghi havia conseguido levar o Al-Hilal à vitória sobre o Al-Qadsiah, na última sexta-feira, pelo placar de 3 a 2, pela 11ª rodada da Liga Roshn Saudita de profissionais, o que provocou um aumento das ambições, com um clima de estabilidade dentro do clube e entre a torcida.

Vale lembrar que Inzaghi assumiu o comando do Al-Hilal em junho de 2025, após rescindir seu contrato com a Inter de Milão, mas limitou-se a conquistar apenas o título da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas na temporada passada, o que provocou uma onda de insatisfação.