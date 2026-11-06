Uma fonte dentro do Al-Ittihad revelou a verdade sobre as notícias que circulam a respeito do desejo do "Decano" de contratar Imam Ashour, meio-campista do Al-Ahly do Egito, durante o próximo período, diante dos rumores sobre a possibilidade de sua transferência para a Liga Roshn Saudita.

A fonte esclareceu, em declarações exclusivas ao "Kooora", que o caso de Imam Ashour vive uma situação de divisão dentro do Al-Ittihad, entre uma corrente que apoia a ideia de contratá-lo e outra que tem reservas quanto à concretização do negócio, o que faz com que o futuro do jogador ainda não esteja definido.

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Os defensores acreditam que Imam Ashour pode representar um reforço útil para o meio-campo do Al-Ittihad no próximo período, especialmente após a lesão de Richard Ríos, mas a movimentação oficial não será colocada em pauta antes de obter uma avaliação técnica do treinador Jens Vicente, que definirá o quanto a equipe precisa dos serviços do jogador e o quanto ele se adequa aos seus planos.

Por outro lado, os opositores têm reservas quanto ao negócio por causa do que consideram pontos de interrogação relacionados ao estilo de vida do jogador e ao seu grau de prontidão, além das crises recentes às quais ele esteve associado, o que gera preocupações sobre sua capacidade de oferecer o reforço esperado dentro da equipe.

E as repercussões desse caso não se limitam apenas ao Al-Ittihad, já que o Al-Ahly do Egito pode se ver diante de um impasse relacionado ao valor de mercado do jogador, diante das previsões de que ele caia consideravelmente no próximo período, o que pode dificultar a tarefa de vendê-lo por uma contrapartida financeira adequada caso o clube decida dispensá-lo.