Parece que o alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, encontrou sua primeira vítima na equipe, com o início da nova temporada 2026-2027, após sua terceira partida no comando.

O Al-Ittihad foi visitante do Al-Najma, nesta terça-feira, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Buraida, pela fase de 32 avos de final da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

Aos 26 minutos, Wissing surpreendeu a todos ao decidir tirar de campo seu zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić, colocando em seu lugar o lateral-direito Ahmed Al-Julaidan.

Usuários das redes sociais compartilharam uma imagem que mostrava o zagueiro sérvio dirigindo-se diretamente aos vestiários, num sinal de sua irritação por ter sido substituído tão cedo.

Simić não vive seus melhores momentos desde a chegada de Wissing ao estádio Al-Inma, já que o técnico alemão passou a utilizá-lo na posição de lateral-direito, apesar de seu principal domínio ser na zaga central.

Ainda que tenha começado como titular a partida contra o Al-Jazira dos Emirados, no play-off da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, Wissing o substituiu no segundo tempo, antes de deixá-lo de fora da relação da equipe na partida contra o Al-Khaleej, pela primeira rodada da Liga Roshn.

O jogador de 21 anos passou a viver uma situação difícil, sobretudo por não ter apresentado nada que o justificasse desde sua chegada ao Al-Ittihad na última janela de transferências de inverno, vindo do Anderlecht da Bélgica.

Desde então, Simić disputou apenas 17 partidas pelo Al-Ittihad, nas quais não conseguiu marcar nenhum gol, tendo apenas dado uma assistência.