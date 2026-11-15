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A seleção do Egito recebeu um novo golpe antes do aguardado confronto contra o Malawi nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, após ficar decidido o corte de um dos seus principais craques da delegação do Egito rumo a Lilongwe, devido à recuperação incompleta da lesão. A medida obriga a comissão técnica a reorganizar suas peças defensivas antes do confronto, que pode garantir a classificação antecipada às finais continentais.

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A delegação da seleção egípcia partiu neste domingo em um avião fretado, com destino a Lilongwe, capital do Malawi, em preparação para o confronto da quarta rodada das eliminatórias, marcado para as três da tarde da próxima terça-feira.

Os jogadores do Egito haviam realizado um treino matinal antes de se dirigirem ao aeroporto, para dar os retoques finais nos preparativos para a partida, com a delegação prevista para chegar ao Malawi às dez da noite no horário do Cairo.

A principal novidade dentro da concentração da seleção egípcia foi a exclusão do zagueiro Mohamed Abdelmonem da lista para a partida, depois que a comissão técnica comandada por Ali Maher decidiu não arriscar sua utilização, diante da continuidade de sua lesão e da falta da prontidão física necessária.

O treinador do Egito preferiu manter o jogador, de 27 anos, no Egito para completar seu programa de tratamento, em coordenação com o médico da seleção, Mohamed Abou El Ela, em vez de viajar com a delegação para o Malawi, na esperança de recuperá-lo para a próxima etapa.

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O zagueiro do Nice, da França, havia sofrido um estiramento no músculo posterior da coxa durante sua participação com o clube, antes de se juntar à concentração da seleção egípcia durante a atual pausa internacional, para dar continuidade ao tratamento sob supervisão do departamento médico do Egito.

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Apesar de ter se integrado à concentração, a lesão impediu que ele estivesse disponível para o próximo confronto, levando a comissão técnica a decidir conceder-lhe o tempo suficiente para a recuperação e evitar o agravamento da lesão em decorrência de um retorno precipitado aos gramados.

A ausência de Abdelmonem representa uma perda para as opções da comissão técnica no setor defensivo, especialmente por se tratar de um jogador que possui importante experiência internacional, mas preservar sua integridade física parece ser prioridade diante da importância da próxima etapa.

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Esboço da escalação da seleção do Egito diante do Malawi

Nesse mesmo contexto, o comentarista Ahmed Shobier, ex-goleiro do Al Ahly e da seleção egípcia, revelou algumas de suas previsões sobre as possíveis mudanças na escalação do Egito durante o confronto contra o Malawi.

Shobier considerou a possibilidade de Ali Maher apostar na dupla de meio-campo Marwan Attia e Mohanad Lasheen, com uma mudança no setor de meio-campo em detrimento de Ahmed Sayed Zizo.

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Shobier disse: "Ali Maher, na próxima partida do Egito diante do Malawi, pode recorrer a Marwan Attia junto com Mohanad Lasheen. Você vai me perguntar: Marwan no lugar de quem? Vou te dizer que, na minha opinião, no lugar de Zizo".

E acrescentou, a respeito das opções ofensivas: "Trezeguet pode jogar desde o início da partida, e, embora na partida anterior não estivesse em seu melhor momento, ele continua sendo um jogador muito importante em nossa seleção nacional".

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Essas previsões surgem diante do desejo da comissão técnica de manter o equilíbrio entre os lados defensivo e ofensivo, aproveitando o bom momento técnico apresentado pela seleção na última partida.

Goleada no Cairo aproxima o Egito da classificação

A seleção do Egito disputa o confronto de terça-feira com a moral elevada, depois de conquistar uma vitória expressiva sobre o Malawi por cinco gols a zero, no jogo que reuniu as duas seleções na última sexta-feira no Estádio Internacional do Cairo, pelas disputas da terceira rodada das eliminatórias.

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O Egito apresentou uma atuação forte durante a partida, com a qual reforçou sua posição na liderança do Grupo 2 e elevou sua pontuação para 7 pontos, empatado com a seleção de Angola, que possui a mesma pontuação, mas fica atrás pelo saldo de gols.

Esse resultado veio em paralelo à vitória de Angola sobre o Sudão do Sul por dois gols a zero, em uma partida que a seleção angolana decidiu nos acréscimos, dando continuidade à perseguição ao Egito pela liderança do grupo.

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Após o fim da terceira rodada, a seleção do Egito ocupa a primeira posição com 7 pontos, à frente de Angola pelo saldo de gols, enquanto a seleção do Malawi aparece em terceiro com 3 pontos, e o Sudão do Sul fecha a tabela sem nenhum ponto.

Os números ofensivos e defensivos do Egito parecem chamativos até agora, depois que a seleção marcou 10 gols em suas três primeiras partidas, sem que suas redes balançassem nenhuma vez, chegando a um saldo de gols de (+10), contra (+4) da seleção de Angola.

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Cenário de classificação antecipada aguarda a seleção do Egito

A importância do confronto contra o Malawi não se limita à conquista dos três pontos, pois seu resultado pode dar à seleção do Egito o passaporte para a classificação antecipada às finais da Copa Africana de Nações de 2027, a duas rodadas do fim das eliminatórias.

O Egito precisa vencer o Malawi fora de casa, em paralelo a uma vitória de Angola sobre o Sudão do Sul, no outro confronto marcado para terça-feira, para que as duas seleções garantam oficialmente sua classificação para o torneio continental.

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Caso esse cenário se concretize, a pontuação tanto do Egito quanto de Angola subirá para 10 pontos, enquanto as seleções do Malawi e do Sudão do Sul não conseguirão alcançar essa pontuação, mesmo em caso de vitória em suas duas partidas restantes.

Assim, as seleções egípcia e angolana garantirão a passagem às finais, e a disputa durante as duas últimas rodadas se transformará em uma competição direta pela liderança do Grupo 2, depois que o objetivo da classificação já tiver sido alcançado.

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Ali Maher espera aproveitar a grande superioridade que o Egito obteve no confronto do Cairo e repetir o resultado positivo fora de casa, apesar da ausência de Mohamed Abdelmonem, para que a seleção egípcia garanta sua classificação antecipada e dê continuidade à sua trajetória rumo à retomada do título continental.