Excelsior humilha o recém-promovido Cambuur na abertura da Eredivisie

O Excelsior começou a nova temporada da Eredivisie VriendenLoterij com uma enorme vitória sobre o promovido SC Cambuur. A equipe de Roterdã foi forte demais na noite de sexta-feira e venceu por nada menos que 0 a 4 em Leeuwarden, onde Irakli Yegoian marcou o primeiro gol da temporada 2026/27 da Eredivisie e Noah Naujoks balançou as redes duas vezes.
O Cambuur iniciou a primeira partida na elite em três anos com pouquíssima experiência de Eredivisie. Dos onze titulares, apenas Jamal Amofa, com 61 jogos de Eredivisie, e Rafik El Arguioui, com uma aparição, já haviam atuado minutos na elite. No Excelsior, Aymen Sliti, emprestado pelo Feyenoord, começou no banco.
Aos 17 minutos, o Excelsior abriu o placar. Após uma perda de bola displicente de Rik Mulders, Gyan de Regt acionou Yegoian, e o georgiano tocou a bola no canto curto, passando pelo goleiro Thijs Jansen: 0 a 1. Pouco depois, De Regt teve ele próprio uma grande chance, mas chutou por cima.
No minuto 31, o Excelsior ampliou a vantagem. Skye Vink perdeu a bola, Yegoian serviu Noah Naujoks pela direita, e o meio-campista empurrou para fazer 0 a 2. Pouco antes do intervalo, um cruzamento de Simon Janssen em direção a David Garden terminou no fundo da rede de Jansen via El Arguioui, embora o 0 a 3 tenha sido creditado a Garden.
O técnico Johan Plat mexeu no intervalo com Bouhoudane e Costarelli, e o Cambuur voltou do vestiário mais ofensivo. El Arguioui driblou o goleiro Stijn van Gassel, mas não encontrou um companheiro com o gol aberto e, pouco depois, ele mesmo chutou para fora.
O Excelsior seguiu perigoso nos contra-ataques. Aos 59 minutos, Naujoks ficou perto de seu segundo gol com um chute forte em direção ao ângulo direito, mas Jansen evitou algo pior com uma bela defesa.
Isso se mostrou apenas um adiamento da execução, porque no minuto 68 saiu mesmo o quarto gol. Jansen chegou atrasado em uma cobrança de escanteio, e Naujoks cabeceou para marcar seu segundo da noite, definindo o placar final em 0 a 4.
Nos acréscimos, Ilano Silva Timas chegou a fazer o 0 a 5, mas o reserva do Excelsior estava em posição de impedimento, como constatou o VAR Clay Ruperti.