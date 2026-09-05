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Sam Vreeswijk

Traduzido por

Excelsior conquista vitória convincente sobre o fraco Willem II graças ao excelente Irakli Yegoian

Willem II x Excelsior
Willem II
Excelsior
Eredivisie
R. Meissen
I. Yegoian
D. Garden

O Willem II ainda espera pela sua primeira vitória nesta temporada da Eredivisie VriendenLoterij. A equipe de Tilburg foi atropelada em casa na noite de sábado pelo Excelsior: 0 a 3, com gols de David Garden, Rick Meissen e Irakli Yegoian.

O Willem II perdeu seus dois primeiros jogos após o acesso, mas na semana passada conquistou o primeiro ponto em casa contra o sc Heerenveen: 2 a 2. Contra o Excelsior, que antes desta partida havia somado seis pontos em três jogos, o técnico John Stegeman esperava enfim conquistar a primeira vitória com sua equipe.

O Excelsior abriu o placar logo aos oito minutos. Yegoian cruzou pela esquerda, e Garden empurrou a bola para as redes: 0 a 1.

Pouco depois, o Willem II ficou muito perto do empate. Devin Haen acertou o travessão após desvio na perna de Eric da Silva Moreira, que chegava de carrinho. A bandeira, porém, também subiu, por uma possível posição de impedimento.

O 0 a 2 saiu depois de pouco mais de meia hora: não foi a primeira vez nesta temporada que o Excelsior marcou em uma cobrança de escanteio. Neste caso, Meissen cabeceou para o gol após a cobrança. O Willem II ofereceu muito pouco em resposta antes do intervalo.

Eredivisie
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Willem II
WII

No início do segundo tempo, Tonny Vilhena, que assim fez sua estreia pelo Willem II, entrou em campo. E, a quinze minutos do fim, os donos da casa ainda colocaram em campo mais um estreante: Chido Obi, emprestado pelo Manchester United.

Mas eles já não conseguiram evitar a derrota. Mais do que isso: após um tiro de meta longo de Stijn van Gassel e uma excelente jogada, Yegoian fechou o placar em 0 a 3 com uma pancada forte no canto curto.

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