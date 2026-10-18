O Paris Saint-Germain sofreu um golpe duro antes do confronto com o Barcelona, marcado para a próxima terça-feira no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, depois de o lateral-esquerdo Nuno Mendes se tornar candidato a desfalcar a equipe por causa de uma lesão muscular na coxa.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", Mendes se lesionou durante a partida do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg (3 a 1), neste sábado, e precisou deixar o campo, em meio à avaliação inicial dentro do clube de que seu caso não era motivo para grande preocupação.

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Mas os exames médicos aos quais o jogador foi submetido na manhã deste domingo revelaram um diagnóstico diferente, aumentando as chances de sua ausência no aguardado confronto contra o Barcelona, um golpe para a equipe parisiense antes da importante partida europeia.

Mendes deixou o campo aos 85 minutos, depois de ter entrado como substituto aos 53 e contribuído para a virada no resultado. A equipe parisiense foi obrigada a terminar a partida com dez jogadores, já que o técnico Luis Enrique havia esgotado todas as suas substituições.

O treinador espanhol explicou, em declarações à imprensa após a partida: "Ele (Mendes) sentiu algo leve na coxa, e decidimos não arriscar".

E acrescentou Enrique: "Não sei se podemos classificar isso como uma lesão, mas decidimos jogar com um jogador menos, porque não queríamos correr nenhum risco. Vamos avaliar a situação amanhã".

A equipe parisiense lidera a competição europeia com 6 pontos, à frente apenas pelo saldo de gols marcados em relação ao Barcelona, vice-líder, que conquistou uma vitória arrasadora neste sábado no estádio do Real Betis (5 a 2), pela nona rodada do Campeonato Espanhol.



