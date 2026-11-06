Em declarações marcadas por um tom de empatia pouco comum vindo de um ex-jogador do Barcelona em relação a um dos ídolos do Real Madrid, o francês Samuel Umtiti admitiu sentir "pena" do brasileiro Vinícius Júnior, afirmando que o craque brasileiro não é mais o jogador assustador que virava jogos sozinho.

As declarações de Umtiti vieram durante sua análise da partida entre Real Madrid e AEK Atenas, e foram divulgadas pela rádio espanhola "Cadena SER", que revelou mais uma vez o início de temporada decepcionante do brasileiro no time merengue.

Umtiti disse: "Sinto pena dele. Isso me entristece. O Vinícius não está na sua melhor forma há semanas, meses, e até mesmo temporadas. Está claro que lhe falta a confiança que ele tinha pela ponta esquerda".

E o ex-zagueiro francês acrescentou: "Antes, quando ele recebia a bola, você sabia que ele representaria um perigo. Agora, ele não tem mais isso".

Umtiti conhece bem o impacto de Vinícius sobre as defesas adversárias, após tê-lo enfrentado em quatro clássicos com a camisa do Barcelona, e, mesmo assim, considera que Vinícius, nesta temporada, "até no último toque", tem dificuldades para ser o jogador decisivo que já foi.

O ex-jogador do Barcelona continuou falando sobre o ponta brasileiro: "Ele perde muitas bolas e não assusta mais os adversários".

Umtiti deixou um alerta à torcida do Real Madrid após uma série de partidas que não produziram os resultados esperados, apontando que Vinícius está muito longe do seu melhor nível, enquanto outros jogadores talentosos disputam tempo de jogo, mas não recebem as mesmas oportunidades.

O jogador francês levantou a pergunta mais importante nesse assunto: "O que fazemos com o Vinícius?", antes de responder: "Quando você o coloca pela esquerda, isso significa que você coloca Diomande pela direita, onde sabemos que Diomande não rende bem e tem dificuldades".

E acrescentou: "Ou entramos num sistema de concorrência clara entre os jogadores, e joga o melhor, ou existe uma hierarquia que impõe a Vinícius continuar jogando pela ponta esquerda por enquanto. No fim, os resultados é que decidem, e o Real Madrid vence, mas o Vinícius não está mais naquele nível, nem no Campeonato Espanhol nem na Liga dos Campeões. Sinto muita pena do Vinícius".

Umtiti relacionou o declínio de Vinícius à sua grande decepção por não ter vencido a Bola de Ouro de 2024, considerando que esse foi o ponto de virada em sua carreira.

Umtiti encerrou suas declarações dizendo: "Ao longo das três últimas temporadas, e desde que não venceu a Bola de Ouro, seu nível foi afetado, e temos dificuldade em recuperar o Vinícius cheio de vitalidade e dribles pela ponta esquerda".