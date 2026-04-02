Ex-zagueiro do Al-Hilal acirra disputa tripla na Liga Roshen

Reportagens da imprensa revelaram uma disputa acirrada entre três clubes de destaque da Liga Profissional Roshen para garantir os serviços de um dos ex-zagueiros do Al-Hilal durante a próxima janela de transferências de verão, em uma negociação defensiva de destaque.

Os clubes da Liga Profissional de Roshen buscam reforçar seus elencos durante a próxima janela de transferências de verão, contratando jogadores de destaque capazes de fazer a diferença na disputa pelos títulos, em meio ao aumento da intensidade da disputa entre as equipes para contratar os maiores talentos, especialmente jogadores com grande experiência, como os ex-zagueiros do Al-Hilal.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, Muteb Al-Mufarrij, atual zagueiro do Al-Taawoun e ex-jogador do Al-Hilal, está na mira de três clubes da Liga Profissional Roshen, com vistas à sua contratação durante a próxima janela de transferências de verão.

Leia também... Koulibaly: Foi Bono quem me contou sobre a surpresa da conquista do Marrocos... e eu já sabia da chegada de Benzema

Leia também... Cancelo revela: vim para o Al-Hilal apenas por Jesus... e Neymar é uma joia preciosa

O jornal esclareceu que os clubes interessados no jogador são o Al-Ittifaq, o Al-Ittihad e o Al-Ahli, em uma negociação que deve enfrentar forte concorrência em meio a grande expectativa da torcida e da mídia, devido ao excelente nível e à vasta experiência de Al-Mufarrij na defesa.

Os relatos acrescentaram que cada clube está avaliando suas possibilidades financeiras e técnicas para contratar o jogador, acompanhando de perto seu desempenho no Al-Taawoun, onde ele é considerado um dos principais elementos da defesa da equipe atualmente.

O contrato de Mutaeb Al-Mufarraj com o “Al-Sukari” está previsto para terminar em junho próximo, o que significa que ele sairá a título gratuito.