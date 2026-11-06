Ex-técnico do Al-Nassr: Cristiano Ronaldo errou no momento da aposentadoria e não há substituto para ele

O português Hélder Cristóvão, ex-técnico do Al-Nassr, criticou o momento escolhido por seu compatriota Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, para anunciar a aposentadoria do futebol em nível internacional.

Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira, sua aposentadoria do futebol em nível internacional, após uma longa trajetória histórica que se estendeu por 23 anos e incluiu as conquistas da Eurocopa 2016 e da Liga das Nações da Europa em 2019 e 2025.

Cristóvão comentou o assunto, em declarações ao jornal saudita "Arriyadiyah", dizendo que "o Dom" deveria ter se aposentado logo após o fim da Copa do Mundo de 2026, sem esperar mais tempo.

O ex-treinador do Al-Nassr direcionou suas críticas à própria Federação Portuguesa de Futebol, afirmando que caberia a ela organizar essa decisão.

E acrescentou: "Ronaldo deu muito à seleção de seu país, carregou a braçadeira de capitão por longos anos e deixou uma marca excepcional em termos de desempenho e conquistas, e sua mentalidade profissional foi o segredo mais marcante por trás de sua superioridade e permanência no topo do futebol mundial".

E continuou: "Ronaldo fez tudo ser diferente, e não acredito que alguém conseguirá se aproximar do seu nível por longos anos, pois ele possui uma mentalidade excepcional que fez dele um jogador diferente dos demais astros de sua geração".

Por outro lado, Cristóvão afirmou que não existe jogador capaz de repetir a trajetória de Ronaldo, dizendo: "Muitos grandes astros já se aposentaram antes, e o futebol seguiu em frente, e há uma nova geração chegando".

O treinador português voltou a ponderar sua fala, concluindo: "Mas Cristiano Ronaldo não se repetirá, pois ele é único na história".